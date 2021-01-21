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Edip: Depremi çok ciddi bir şekilde hissettik

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Larnaka yakınlarında meydana gelen 5.2 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen depremin, Beyarmudu’nda çok ciddi bir şekilde hissedildiğini, halk arasında büyük bir paniğe yol açtığını, ancak herhangi bir hasara yol açmadığını söyledi.

21 Ocak 2021 Perşembe 20:15
Edip: Depremi çok ciddi bir şekilde hissettik
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“İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞANDI, DEPREMİ ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE HİSSETTİK”

“HERHANGİ BİR HASAR MEYDANA GELMEDİ”

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Larnaka yakınlarında meydana gelen 5.2 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen depremin, Beyarmudu’nda çok ciddi bir şekilde hissedildiğini, halk arasında büyük bir paniğe yol açtığını, ancak herhangi bir hasara yol açmadığını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Larnaka’ya çok yakın bir mesafede bulunan Beyarmudu’nun belediye başkanı İlker Edip, depremin ardından Sivil Savunma ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile telefon görüşmesi yaparak, durumu değerlendirdiklerini de söyledi.

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Edip, “Deprem sırasında belediye binasındaydım. Dışarı çıktığımızda tüm köy halkının da dışarıda olduğunu gördük. Depremi çok ciddi hissettik. İncirli, Güvercinlik gibi belediyeye bağlı köylerde de hissedildi” diye konuştu.

Belediye Başkanı, ilk bilgilere göre depremin Beyarmudu’nda ve çevre köylerde herhangi bir hasara yol açmadığını ifade ederek, “Şu ana kadar bir hasar, sorun yok. Ancak herkes çok büyük bir panik yaşadı. Beyarmudu’nda ilk kez böyle bir şey yaşandı. Larnaka bize çok yakın, aramızda 15 km’lik bir mesafe var, çok ciddi hissettik” dedi.

Edip, “Depremin ardından Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Polis Müdürlüğü ve Türkiye Büyükelçisi ile görüştük” dedi. 

Belediye Başkanı Edip, ilerleyen saatlerde yetkililerle tekrardan görüşmeler yaparak, durumu değerlendireceklerini, tedbiri elden bırakmayacaklarını söyledi.

Edip, altı köy bağlı bulunduğu Beyarmudu Belediyesi’nin nüfusunun yaklaşık 4 bin 600 olduğunu da kaydetti.
 
 

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Son Güncelleme: 21.01.2021 22:04
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