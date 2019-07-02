Edip Akbayram Güzelyurt Portakal Festivali’nde sahne aldı
Edip Akbayram Güzelyurt Portakal Festivali’nde sahne aldı
02 Temmuz 2019 Salı 13:20
Ses sanatçısı Edip Akbayram, Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam konser verdi.
Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, konser, festival alanındaki Amfi Açık Konser Alanı’nda gerçekleşti..Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar sanatçıya konser öncesi teşekkür plaketi takdim etti.
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