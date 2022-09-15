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Eczanelerin yeni dönem çalışma saatleri belirlendi

15 Eylül 2022 Perşembe 13:15
Eczanelerin yeni dönem çalışma saatleri belirlendi

Eczanelerin,  12 Eylül 2022 ile 17 Eylül  2023 arasındaki çalışma saatleri ve nöbet çizelgeleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği de bildiri yayımlayarak, ülke genelindeki eczanelerin kış ve yaz dönemi çalışma saatlerini açıkladı.

Buna göre, Lefkoşa, Gazimağusa  Girne-Lapta-Alsancak-Karşıyaka, Güzelyurt bölgelerinde bulunan eczaneler kış döneminde (14 Mayıs 2023’e kadar ) hafta İçi 08.00 - 17.30, cumartesi  08.00 - 13.30, yaz döneminde ise (15 Mayıs 2023 tarihinden  17 Eylül 2023 tarihine kadar)  hafta İçi 08.00 - 17.30 perşembe: 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı) ve cumartesi  08.00 - 13.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Bu bölgelerdeki nöbetçi eczaneler ise  08.00-00.00 saatleri arasında açık olacak ve On-call hizmeti verilmeyecek.

  -Mesarya

 Mesarya bölgesindeki eczaneler ise hafta içi 08.00 – 19.00, cumartesi  08.00- 13.30 arasında hizmete verecek. Nöbetçi eczanler ise cumartesi: 13.30 - 19.00, pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00 - 19.00 saatlerinde hizmet verecek.

-Karpaz

Karpaz bölgesinde bulunan eczanelerin çalışma saatleri ise; hafta içi  08.00 - 20.00, cumartesi 08.00 - 16.00 olarak düzenlenirken, nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri  08.00 – 18.00 olarak açıklandı.

-Lefke,

Lefke bölgesinde bulunan eczaneler kış döneminde hafta İçi: 08.00 - 17.30, cumartesi 08.00 - 13.30, yaz döneminde ise hafta içi 08.00 – 17.30, perşembe: 08.00 - 13.30 (öğleden sonra kapalı), cumartesi: 08.00 - 13.30 saatleri arasında açık olacak.

Nöbetçi eczaneler ise 08.00.- 22.00 saatlerinde açık olacak. . 22.00 - 00.00 saatleri arasında on-call hizmeti verilecek.

-İskele

-İskele  bölgesindeki  eczanler kış döneminde hafta içi 08.00 - 17.30, cumartesi: 08.00 - 13.30, yaz döneminde hafta içi 08.00 – 17.30, perşembe: 08.00 - 13.30 (öğleden sonra kapalı) ve cumartesi 08.00 - 13.30 arası hizmet verecek.

Nöbetçi eczaneler ise 08.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek. On-call hizmeti olmayacak.

Nöbet bölgesinde olmayan eczaneler ise  hafta içi  08.00 - 19.00, cumartesi 08.00 - 16.00 saatlerinde hizmet verecek; pazar, bayram ve resmi tatillerde kapalı olacak.

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Son Güncelleme: 15.09.2022 14:50
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