Eczanelerin yeni dönem çalışma saatleri belirlendi

Eczanelerin, 12 Eylül 2022 ile 17 Eylül 2023 arasındaki çalışma saatleri ve nöbet çizelgeleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği de bildiri yayımlayarak, ülke genelindeki eczanelerin kış ve yaz dönemi çalışma saatlerini açıkladı.

Buna göre, Lefkoşa, Gazimağusa Girne-Lapta-Alsancak-Karşıyaka, Güzelyurt bölgelerinde bulunan eczaneler kış döneminde (14 Mayıs 2023’e kadar ) hafta İçi 08.00 - 17.30, cumartesi 08.00 - 13.30, yaz döneminde ise (15 Mayıs 2023 tarihinden 17 Eylül 2023 tarihine kadar) hafta İçi 08.00 - 17.30 perşembe: 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı) ve cumartesi 08.00 - 13.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Bu bölgelerdeki nöbetçi eczaneler ise 08.00-00.00 saatleri arasında açık olacak ve On-call hizmeti verilmeyecek.

-Mesarya

Mesarya bölgesindeki eczaneler ise hafta içi 08.00 – 19.00, cumartesi 08.00- 13.30 arasında hizmete verecek. Nöbetçi eczanler ise cumartesi: 13.30 - 19.00, pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00 - 19.00 saatlerinde hizmet verecek.

-Karpaz

Karpaz bölgesinde bulunan eczanelerin çalışma saatleri ise; hafta içi 08.00 - 20.00, cumartesi 08.00 - 16.00 olarak düzenlenirken, nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri 08.00 – 18.00 olarak açıklandı.

-Lefke,

Lefke bölgesinde bulunan eczaneler kış döneminde hafta İçi: 08.00 - 17.30, cumartesi 08.00 - 13.30, yaz döneminde ise hafta içi 08.00 – 17.30, perşembe: 08.00 - 13.30 (öğleden sonra kapalı), cumartesi: 08.00 - 13.30 saatleri arasında açık olacak.

Nöbetçi eczaneler ise 08.00.- 22.00 saatlerinde açık olacak. . 22.00 - 00.00 saatleri arasında on-call hizmeti verilecek.

-İskele

-İskele bölgesindeki eczanler kış döneminde hafta içi 08.00 - 17.30, cumartesi: 08.00 - 13.30, yaz döneminde hafta içi 08.00 – 17.30, perşembe: 08.00 - 13.30 (öğleden sonra kapalı) ve cumartesi 08.00 - 13.30 arası hizmet verecek.

Nöbetçi eczaneler ise 08.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek. On-call hizmeti olmayacak.

Nöbet bölgesinde olmayan eczaneler ise hafta içi 08.00 - 19.00, cumartesi 08.00 - 16.00 saatlerinde hizmet verecek; pazar, bayram ve resmi tatillerde kapalı olacak.