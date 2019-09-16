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Eczanelerin çalışma saatleri değişti

Eczaneler de kış dönemi çalışma saatlerine geçti

Eczanelerin çalışma saatleri değişti

Eczaneler de kış dönemi çalışma saatlerine geçti

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:08
Eczanelerin çalışma saatleri değişti

Eczaneler, bugünden başlayarak 17 Mayıs 2020’ye kadar, hafta içi günlerde 08.00 – 18.30, cumartesi günleri ise 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak.
Nöbetçi eczaneler, cumartesi  13.30’dan itibaren; pazar, resmi tatil ve bayram günlerinde tam gün olarak hizmet verecek.
Nöbetçi eczaneler; Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de gece 02.00’e kadar çalışacak. Güzelyurt ve Lefke bölgesinde nöbetçi eczaneler ise gece 01.00’e kadar açık olacak.
Mesarya, Karpaz ve İskele’de bulunan eczanelerin çalışma saatleri ise şöyle:

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Hafta içi: 08.00-20.00, Cumartesi: 08.00-16.00 
Bu bölgedeki nöbetçi eczaneler; pazar günleri, resmi tatil ve bayramlarda: 10.00 -16.00 saatleri arasında hizmet verecek.
 
 

Son Güncelleme: 16.09.2019 11:41
Anahtar Kelimeler:
Kktc Eczaneler
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