Eczanelerin çalışma saatleri değişiyor

Eczaneler, 16 Eylül 2019 – 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında, hafta içi günlerde: 8.00 – 18.30, cumartesi günleri ise, 8.00-13.30 saatlerinde açık olacak.
Nöbetçi eczaneler; Lefkoşa, Mağusa ve Girne gece 02.00’e kadar açık olacak. Güzelyurt ve Lefke bölgesinde nöbetçi eczaneler ise gece 01.00’e kadar açık bulunacak.
18 Mayıs 2020 – 13 Eylül 2020 tarihleri arasında ise, hafta içi günlerde: 8.00 – 13.00 - 15.00 - 19.00 arasında, cumartesi günleri ise 8.00-13.30 saatlerinde hizmet verecek.
Nöbetçi eczaneler; Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de gece 02.00’e, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde ise gece 01.00’e kadar açık olacak.
Mesarya, Karpaz ve İskele’de bulunan eczanelerin çalışma saatleri ise şöyle;
Hafta içi: 08.00-20.00, Cumartesi: 08.00-16.00
Bu bölgedeki nöbetçi eczaneler; pazar günleri, resmi tatil ve bayramlarda: 10.00 -16.00 saatleri arasında hizmet verecek.