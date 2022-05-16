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Eczanelerde yaz dönemi çalışma saatleri başladı

ECZANELER BUGÜNDEN İTİBAREN 8.00-17.30; PERŞEMBE GÜNÜ 8.00-13.30; CUMARTESİ 8.00-13.30 ARASI AÇIK OLACAK. NÖBETÇİ ECZANELER 8.00-00.00 ARASI HİZMET VERECEK

16 Mayıs 2022 Pazartesi 18:15
Eczanelerde yaz dönemi çalışma saatleri başladı

Eczanelerde bugünden itibaren yaz dönemi çalışma saatlerine geçildi. 
11 Eylül’e kadar sürecek yeni uygulamaya göre, eczaneler bugünden itibaren 8.00-17.30; Perşembe günü 8.00-13.30; Cumartesi 8.00-13.30 arası açık olacak. Nöbetçi eczaneler 8.00-00.00 arası hizmet verecek.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), eczanelerin 16 Mayıs 2022 -11 Eylül 2022 dönemini kapsayacak çalışma saatlerini duyurdu.
Buna göre, Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, Lapta, Alsancak ve Karşıyaka Bölgeleri için yaz dönemi eczane çalışma saatleri, hafta içi 08.00 – 17.30 ve perşembe ile cumartesi günleri 08.00 – 13.30 saatleri arasında olacak. Nöbetçi eczaneler ise 08.00 – 00.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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İskele Bölgesi’nde  eczaneler hafta içi 08.00 – 17.30 ve perşembe ile cumartesi günleri 08.00 – 13.30 saatleri arasında açık olacak. İskele’de nöbetçi eczaneler ise 08.00 – 22.00 saatleri arasında çalışacak.
Mesarya Bölgesi’nde bulunan eczanelerin çalışma saatleri, hafta içi 08.00 – 19.00 ve cumartesi ise 08.00 – 13.30 saatleri arasında olacak. Nöbetçi eczaneler ise cumartesi günleri 08.00 – 13.30 ve pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Karpaz Bölgesi’ndeki eczaneler, hafta içi 08.00 – 20.00 ve cumartesi 08.00- 16.00 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçi eczaneler de pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00 – 16.00 saatleri arasında çalışacak.
Lefke Bölgesi’nde ise yaz dönemi eczane çalışma saatleri, hafta içi 08.00 – 17.30 ve perşembe ile cumartesi günleri 08.00 – 13.30 saatleri arasında olacak. Nöbetçi eczaneler 08.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak, 22.00 – 00.00 saatleri arasında ise on-call sisteminde olacak.

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Son Güncelleme: 16.05.2022 21:49
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