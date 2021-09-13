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Eczanelerde kış dönemi çalışma saatleri başladı
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Eczanelerde kış dönemi çalışma saatleri başladı

Eczaneler bugün itibariyle kış dönemi çalışma saatlerine başlıyor...

13 Eylül 2021 Pazartesi 09:41
Eczanelerde kış dönemi çalışma saatleri başladı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin açıklamasına ve Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre eczanelerde kış mesaisi 15 Mayıs 2022’ye kadar sürecek ve hafta içi 08.00 ile 17.30 arasında, Cumartesi günleri de 08.00-13.30 saatleri arasında hizmet verilecek.

KIŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA SAATLERİ

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Eczanelerde kış dönemi çalışma saatleri ve nöbet listelerine göre 13 Eylül’den itibaren 15 Mayıs 2022’ye kadar Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lapta-Alsancak-Karşıyaka bölgesinde bulunan eczaneler, hafta içi 08.00-17.30 saatleri arasında, Cumartesileri de 08.00-13.30 arasında açık olacak. Nöbetçi eczaneler ise gece yarısına kadar açık olacak.

NÖBETÇİ ECZANELER

Eczanelerin hafta içi kapalı olacağı saatlerde, cumartesi günleri 13.30 sonrasında ve Pazar ile resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler açık bulundurulacak.

Kırsal kesimdeki eczanelerde farklı çalışma saatleri uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Eczanelerin çalışma Saatleri
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