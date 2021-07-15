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Eczacılar, yetkili olmayan kişilerce yapılan satışlara dikkat çekti

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, sadece eğitimli, uzman sağlık personelleri tarafından tavsiye edilerek, eczanelerde ve eczacı denetimiyle kullanımı uygun olan birçok ürünün eğitimi, bilgisi ve yasal yetkisi olmayan kişilerce satışının sakıncalarına dikkat çekerek, uyardı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 12:45
Eczacılar, yetkili olmayan kişilerce yapılan satışlara dikkat çekti

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, yetkili olmayan kişilerin, yalnızca yetkileri dışında hareket etmekle kalmayıp zaman zaman eczacıları ve diğer sağlık paydaşlarını kötüleyen veya karalayan söylemlerde bulundukları ve kendilerince iş yürütebilecekleri bir alan yaratma çabasına girmekte oldukları belirtildi.

Özellikle internet üzerinden satışları yapılan ürünlerde sahteciliğin çok sık karşılaşılan bir durum olması ve benzeri ürünleri pazarlayan kişilerin sağlık alanında eğitimli veya yetkili kişiler olmayabileceğini dile getiren Öksüz, sadece eczacılara değil, sağlık meslek gruplarına da büyük sorumluluk düşmekte olduğunu kaydetti.

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Öksüz sözlerini şöyle tamamladı:

“Belirtmek isteriz ki; sağlık sektörü, disiplinler arası kesişen pek çok nokta nedeniyle, sağlık paydaşlarının birlikte çalışmasının gerektiği çok sayıda konu içermektedir. Bu kesişim noktalarında; maddi ve mesleki öncelikler güdülmeden, halk sağlığı en ön planda tutularak, çatışma değil dayanışma içerisinde olunması azami önem taşımaktadır. Her mesleğin kendi yetki/bilgi sınırları dahilinde ve bununla birlikte diğer mesleklerle saygı çerçevesinde bir işbirliği halinde olması, biz eczacıların ivedi temennisidir.

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Son Güncelleme: 15.07.2021 14:35
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