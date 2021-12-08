Eczacılar ve ecza depoları sorunları görüşüp, ortak hareket etme kararı aldı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, birlik yönetim kurulu üyeleri ve ecza depoları yetkilileri dün akşam Merkez Lefkoşa’da toplantı yaptı.

Toplantıda, ülkede yaşanan ilaç krizi, ilaç etiketleri ile ilgili güncelleme çalışmaları, Türkiye’de ilaç fiyatlarına uygulanacak olan artışlar, KKTC’de devlet tarafından ilaca uygulanan maliyetler ve ülkedeki kaçak ilaç sorunu ele alındı.

Ayrıca Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi sonucunda fiyatları artan Avrupa menşeli ürünler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştırmak amacıyla ortak hareket etme kararı alınan toplantıda, ilerleyen günlerde çözüm yolları için yurt içi ve yurt dışında yetkili kurullar ile görüşme yapılması kararı çıktı.