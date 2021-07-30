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Eczacılar Birliği’nden Türkiye'deki yangınlarla ilgili mesaj

KTEB Başkanı Umut Öksüz, Türkiye’deki yangınlar dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Yangınların bir an önce kontrol altına alınması, yaraların bir an evvel sarılması en büyük temennimiz” ifadelerini kullandı.

30 Temmuz 2021 Cuma 12:45
Eczacılar Birliği’nden Türkiye'deki yangınlarla ilgili mesaj

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Türkiye'de yaşanan orman yangını felaketlerini derin üzüntü ile takip ettiklerini belirterek, yangınların biran önce kontrol altına alınması, yaraların bir an evvel sarılmasının en büyük temennileri olduğunu söyledi.  

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Öksüz, Türkiye’de yaşanan yangılar nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak yaraların sarılması için gücümüzün yettiğince maddi manevi yardımlarımızı esirgemeyeceğimizi bildirir, bu bağlamda en kısa sürede ağaçlandırma için yapılacak olan tüm çalışmalara katkı koyacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

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Son Güncelleme: 30.07.2021 14:29
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