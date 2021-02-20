Eczacılar Birliği eczanelerin yeni çalışma saatlerini açıkladı

KTEB Başkanı Umut Öksüz’ün yaptığı açıklamaya göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve Lefke bölgesindeki eczaneler; hafta içi 08.00 – 17.30, cumartesi 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçiler ise 08.00 -00.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Karpaz ve Mesarya bölgesindeki eczaneler; hafta içi 08.00 -20.00,cumartesi 08.00 -16.00, pazar günleri ve resmi tatillerde 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vercek.

İskele bölgesindeki eczaneler; hafta içi 08.00 -17.30, cumartesi 08.00- 13.30 saatleri arasında açık olacak.

İskele bölgesi nöbetçi eczane, hafta içi 08.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. 20.00 -22.00 saatleri arasında “on-call” hizmeti olacak. Cumartesi 08.00 -16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Pazar günleri ve resmi tatillerde 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verilecek.