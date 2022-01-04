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Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz'den eleştiri

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ilaç KKTC Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı için 586 milyon TL bulunurken, ilaç eksiklikleri için bütçe bulunamamasını eleştirdi.

04 Ocak 2022 Salı 13:30
Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz'den eleştiri

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda KKTC Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı için 586 milyon TL bütçe bulunup Onkoloji hastalarına, Thalassemia hastalarına, MS hastalarına, ALS hastalarına bütçe yok denilerek ilaç getirilmemesini eleştirdi.

Öksüz paylaşımında ayrıca ihaleye çıkmış ve yarım halde olan hastaneler için, okullar için bütçe ayrılmayıp, ilaç alınması ve hastanelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için İlaç ve Eczacılık Dairesine sadece 136 Milyon TL aktardığını, hastanelerdeki birçok tıbbi sarf malzemelerini ise doktorların kendi ceplerinden ödeyerek alır hale geldiğini belirterek, “gördük ki betonarmeler sadece toprak üstünde değilmiş, zihinlerdeymiş” yorumunda bulundu.

Umut Öksüz’ün paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Düşünün...

Onkoloji hastalarına bütçe yok diye ilaç getirilemiyor fakat aşağıdaki betonarme için 586Milyon TL bulunuyor...

Thalassemia hastalarına bütçe yok diye ilaç getirilemiyor fakat  aşağıdaki betonarme için 586Milyon TL bulunuyor...

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MS hastalarına bütçe yok diye ilaç getirilemiyor fakat aşağıdaki betonarme için 586Milyon TL bulunuyor...

ALS hastalarına bütçe yok diye ilaç getirilemiyor fakat aşağıdaki betonarme için 586Milyon TL bulunuyor...

Yıllar önce ihaleye çıkmış ve yarım halde olan hastanelere bütçe yok fakat aşağıdaki betonarme için 586Milyon TL bulunuyor...

Okulların tavanları çocukların başlarına yıkılıyor, tamir edilmiyor  fakat aşağıdaki betonarme için 586Milyon TL bulunuyor...

Devlet vatandaşa ilaç alınması ve hastanelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için İlaç ve Eczacılık Dairesine sadece 136 Milyon TL aktarmış fakat aşağıdaki betonarme için 586Milyon TL bulunuyor...

Hastanelerdeki birçok tıbbi sarf malzemelerini doktorlarımız kendi ceplerinden ödeyerek alır hale geldik fakat aşağıdaki betonarme için 586Milyon TL bulunuyor...

Yazdıklarımın zerresi yanlış değil, aksine hepsi ACI gerçeklerdir!

Ama gördük ki betonarmeler sadece toprak üstünde değilmiş, zihinlerdeymiş..."

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