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Eczacılar Birliği aşılanmanın önemini vurguladı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, tarih boyunca salgınların devam ettiğini, mücadelenin en önemli unsurunun ise aşılanmak olduğunu vurguladı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:11
Eczacılar Birliği aşılanmanın önemini vurguladı
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Birlik, grip ve zatürre aşısı ithalinde geçen yıl geç kalındığını ve aşı takviminde ciddi sapmalar yaşandığını kaydederek, 2020 için gerekli Sağlık Bakanlığı’nı hassas ve proaktif davranmaya davet etti. 

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, yazılı açıklamasında, tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi döneminde aşılanmanın öneminin daha açık bir şekilde görüldüğünü ve bu konuda halkın da duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Aşının, pandemileri önlediğini, bu yüzden aşıyı en önemli buluş olarak nitelediklerini kaydeden Öksüz, “Dünya sağlık tarihi boyunca salgınlar olmaya devam edecektir, bizlerin bu duruma hazırlıklı olması gerekmektedir. Bunun için de etkili yöntem aşılamadır. Salgın şartlarında bile çocuklarımızın ve risk grubundaki yetişkinlerin aşılarını ihmal etmememiz gerekmektedir” dedi.

“HALKIN SAĞLIĞINI KORUYUCU AŞI POLİTİKALARI GELİŞTİRMEK SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN GÖREVİDİR”

Umut Öksüz, Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 pandemisini “halk sağlığı acili” ilan ettiğini kaydederek şöyle devam etti:

“Bu süreçte; bağışıklama hizmetlerinin aksayabileceği ve aşı ile önlenebilir hastalıklarda artış olabileceği riski göz önüne alınarak dünyada ve ülkemizde önlemler sağlık politikası niteliğinde olmalıdır. KKTC Sağlık Bakanlığı’nın bu alanda hangi planlamalar veya hangi sağlık politikasını izleyeceği konusunda toplumu bilgilendirici açıklamalar yapmasını beklemekteyiz. Bağışıklama hizmetleri, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve sağlık kuruluşlarımızda COVID-19 pandemi dönemi önlemlerine uygun KKTC Sağlık Bakanlığı’nın aşı konusundaki politik kararlılığını beklemekteyiz.”

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“UMARIZ GEREK GRİP, GEREKSE ZATÜRRE AŞILARININ İTHALİNDE YİNE GEÇ KALINMAZ”

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, geçen yıl grip ve zatürre aşısının ithalinde geç kalındığını ve aşı takvimlendirmesinde ciddi sapmalar yaşandığını belirterek, 2020 yılı için aşının, takvimin gerektirdiği zamanda ulaşması ve halk sağlığı için aşıların ivedilikle yapılması gerektiğini vurguladı. Öksüz "Umarız gerek grip, gerekse zatürre aşılarının ithalinde yine geç kalınmaz" dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞILANMALI”

Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda hassas ve proaktif davranmaya davet eden Öksüz, ayrıca birinci derece sağlık çalışanlarının aşılarını yaptırmalarını şiddetle tavsiye ettiklerini açıkladı.

Umut Öksüz, bulaşıcı hastalıklara karşı geliştirilmiş aşıların önemine işaret ederek sürdürülebilir aşı politikaları sayesinde dünyada başarıyla uygulanan aşılama programlarının halk sağlığını korumakla birlikte dünya düzeninin işleyişine ne kadar katkıda bulunduğu COVID-19 sayesinde bir kez daha ispatladığını anlattı.

“COVID-19 bize bir kez daha göstermiştir ki sağlık dünyada her şeyden önce gelmektedir ve toplum sağlığının sadece bir virüs nedeniyle bozulduğu durumda dahi hayat durma noktasına gelmekte, ekonomi ve kalkınma alt üst olmaktadır” diyen Öksüz, aşı hizmetlerinin sürdürülmesi konusunda aile hekimlerine ve eczacılara güvenmesini ve aşıların aksatılmamasını istedi.

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Son Güncelleme: 15.08.2020 11:41
Anahtar Kelimeler:
Aşılanmanın önemiEczacılar Birliği
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