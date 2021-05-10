Eczacılar Birliği Anı Ormanı açılışı gerçekleşti

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, 2 ay önce 10 dönümlük araziye dikilen 10 bin fidana, sektörde çalışan tüm eczacıların, depo emekçilerinin ve eczane çalışanlarının adları verildi.

Etkinlikte, meslekte 25. ve 50. yılını dolduran eczacılara da meslek içi hizmet ödülleri verildi.

KTEB Başkanı Dr. Ecz. Umut Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti:



Fakat, ne yazık ki bu anlamlı günde tüm davetlerimize rağmen bağlı bulunduğumuz Sağlık Bakanlığı yanımızda olmadı. Bugün yanımızda olan başta tüm meslektaşlarımız olmak üzere, sektörde evine ekmek götüren tüm bireylere, üniversite hocalarımıza, bugünün gerçekleşmesine vesile olan Orman Dairesi Müdürü Cemil Bey’e, basın mensuplarına ve de destek veren tüm sivil toplum örgütleri teşekkür ederiz. “

