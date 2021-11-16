“Ebru sanatı” kursuyla kursiyerler renkli bir gün geçirdiler

Cumartesi günleri 11:00-13:00 saatleri arasında dört hafta sürecek ve Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kurslara katılanlar duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Suyun üzerinde renk verme çalışmalarıyla yapılan süsleme sanatı olan “Ebru Sanatı” kursu hem katılımcıların sosyalleşmesi hem de stres atarak güzel saatler geçirmelerine olanak sağlıyor.

Hazırlanan program çerçevesinde 19 Kasım 2021 Cuma günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde yetişkinlere yönelik 15:00-17:00 saatleri arasında Sabun Atölyesi gerçekleştirilecek.

Kurs ve atölyelere kayıt ve bilgi için Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezine (Eski Belediye Binası), 0392 815 15 08 numaralı telefondan ulaşılabilecek.