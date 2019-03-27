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Ebrd Kıbrıs Türk Toplumundaki Kadın Girişimcileri Desteklemek İçin  “iş Dünyasında Kadın İnisiyatifi” Programı Başlatıyor

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Kıbrıs Türk toplumundaki kadın girişimcileri desteklemek için  “İş dünyasında kadın inisiyatifi” programı başlatıyor.

Ebrd Kıbrıs Türk Toplumundaki Kadın Girişimcileri Desteklemek İçin  “iş Dünyasında Kadın İnisiyatifi” Programı Başlatıyor

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Kıbrıs Türk toplumundaki kadın girişimcileri desteklemek için  “İş dünyasında kadın inisiyatifi” programı başlatıyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:02
Ebrd Kıbrıs Türk Toplumundaki Kadın Girişimcileri Desteklemek İçin  “iş Dünyasında Kadın İnisiyatifi” Programı Başlatıyor

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Kıbrıs Türk toplumundaki kadın girişimcileri desteklemek için  “İş dünyasında kadın inisiyatifi” programı başlatıyor.

EBRD tarafından yapılan yazılı açıklamada, inisiyatifin tanıtımı için 9 Nisan Salı günü saat 09.45 Merit Lefkoşa Otel’de düzenlenecek lansman etkinliğinin, yeni bilgi ve beceriler kazanmak, işlerini büyütmek ve performansı arttırmak için finansman almak isteyen kadın girişimcilere yönelik olacağı kaydedildi.

Açıklamada, lansman sırasında, kadın girişimciler, üst düzey yetkililerle ve uzmanlarla, Kıbrıs Türk toplumunda kapsayıcı bir büyümenin geleceği için girişimciliğin önemini tartışmanın yanı sıra “İş dünyasında kadın inisiyatifi” kapsamında önerilen hedefler ve farklı fırsatlar hakkında bilgi edinme şansına sahip olacağı belirtildi. 

Açıklamaya göre, özellikle, işletmelere özel danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için sağlanan hibeler yoluyla Know-how' a nasıl erişileceği ve Cherie Blair Kadın Vakfı'ndan mentörlük desteği almak konusunda bilgi sahibi olacaklar ve özel atölye çalışmalarına ve ağ kurma etkinliklerine katılabilecek. 

Ayrıca katılımcılar, söz konusu inisiyatifin uygulanmasında EBRD'nin anlaşmalı olduğu Türk Bankası tarafından özellikle kadın yönetimindeki işletmelere yönelik özel olarak hazırlanan finansman olanakları hakkında bilgilendirilecek. 

Lansman etkinliği İngilizce ve Türkçe dillerinde gerçekleştirilecek ve tercüme imkânı da sunulacak. 

Etkinlikte konuşacak yetkililer: Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, EBRD Kıbrıs Ulusal Program Yöneticisi Anna Filipova ve Türkiye Bölgesel Program Yöneticisi Serpil Çetinçift, İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Başkanı Çiçek Göçkün Bayramoğlu.

İnsiyatif, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı ve EBRD arasında imzalanan; Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik KOBİ Rekabet Edebilirliği için Entegre Finansman Hizmeti programı çerçevesinde başlatılacak.    
(HUR/ŞEB)
 

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