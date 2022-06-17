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Ebeler ve Hemşireler Sendikası ek mesai konusunda eylem uyarısında bulundu

17 Haziran 2022 Cuma 14:30
Ebeler ve Hemşireler Sendikası ek mesai konusunda eylem uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası, sağlık çalışanlarının 6 aylık ek mesai alacağının bulunduğuna dikkat çekerek eylem uyarısında bulundu.

Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen, yasaların ek çalışma ve nöbet ödeneklerinin en geç bir ay içinde ödenmesini emrettiğini ancak kamu sağlık çalışanlarının ek mesai ödemelerinin altı ay geriden geldiğini belirtti.

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Özgöçmen, “Buda yetmezmiş gibi ek mesai hesaplamaları yapılmış, bütçede kaynağı ayrılmış olmasına karşın hiçbir açıklama ve mazeret göstermeden ocak ayı ek mesaisi ödenmemiştir” dedi.

 Yasanın uygulanması çağrısında bulunan Özgöçmen, “Aksi takdirde bizleri eylem ve greve zorlamak durumunda bırakacaksınız. En geç pazartesi gününe kadar aklıselim bir açıklama yapılmaması ve bizler ile irtibata geçilmemesi halinde gereken yapılacaktır. Doğabilecek olayların durumun sorumlusu bizler olmayacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 17.06.2022 20:19
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