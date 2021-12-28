banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclisten ‘toplanma’ denemesi, ülkede birçok grev
Herkesin derdi ayrı!
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu rahatladı!
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu...
Meclis nisaba takıldı
Meclis nisaba takıldı
Başarı bunun neresinde?
Başarı bunun neresinde?
banner405
Flaş Haber
Güney'de rekor vaka sayısı
Kapat

Ebe ve hemşirelerin ek mesai eylemi devam ediyor

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHEB), “ek mesaiye gelmeme” eyleminin devam ettiğini belirterek, “doğabilecek tüm olumsuzlukların sorumluluğunun Maliye Bakanı’na ait olacağını” savundu. 

28 Aralık 2021 Salı 11:00
Ebe ve hemşirelerin ek mesai eylemi devam ediyor

KTHEB Başkanı İbrahim Özgöçmen yazılı açıklamasında, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a, “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın olmadığı bir toplantıda ek mesailer ile alakalı alınacak kararı kabul etmeyeceklerini” de bildirdi. 
Özgöçmen, eylemler neticesinde ilerleyen günlerde aksaklıkların çıkacağını da ifade ederek, şöyle devam etti:
“Yoğun bakım servislerinde personel eksikliğine bağlı yatak sayısında eksiltme yapılması zorunlu olmuş ve yatak azaltmaya başlanmıştır. Hali hazırda vardiya sistemini çevirebilmek için bile ek mesai yapılması gereken serviste çalışma saatlerini tamamlamak için görevde olan meslektaşlarımız dışında 2.ci bir nöbete yani ekstra nöbete gelinmeyeceği için serviste yatak eksiltilmek durumunda kalınmıştır. Bu aksaklık sonucunda yoğun bakım ihtiyacı doğabilecek tüm hastalar sevk edilmek durumunda kalınacaktır. Etkin ve verimli bir hizmet sunulabilmesi adına vardiyalarda mevcut hemşire sayısı yeterli bulunamayacağı için ciddi sorunlar yaşanmaması adına bu yol tercih edilmek durumunda kalınmıştır.”
Özgöçmen, daha anlaşılabilir olması adına 1 Ocak tarihinde tutulacak nöbetlerin tamamının ek mesai olması neticesinde içeride sendika üyesi bulunmayacağının da ayrı sorun yaşatacağına işaret ederek, sıkıntı yaşanması muhtemel bir iki günlük nöbetleri şöyle sıraladı:

banner341
“29 aralık günü 2/9 nöbetinde 1 hemşire, 9/7 nöbetinde ise 0 personel olacaktır. 30 aralık günü 9/7 nöbetinde 1 hemşire, 31 aralık günü 7/2 nöbet saatinde 0 hemşire, 1 ocak tarihinde ise 7/2 nöbetinde 1hemşire, aynı gün 2/9 ve 9/7 nöbetinde personel bulunmayacaktır. Arada yazmadığımız nöbetlerde ise 2 veya en fazla 3 personel bulunacaktır.
Yoğun bakım servisleri özellikli yerler olup yazdığımız sayılar bakımından servisin nöbetlerinin dönemeyeceği gibi etkin ve verimli bir hizmet sunulamayacaktır.”

 

banner360
Son Güncelleme: 28.12.2021 12:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTEZO Başkanı Tulga gündemi değerlendirdi
KTEZO Başkanı Tulga gündemi değerlendirdi
Rogers gündemi değerlendirdi
Rogers gündemi değerlendirdi
Meclisten ‘toplanma’ denemesi, ülkede birçok grev
Meclisten ‘toplanma’ denemesi, ülkede birçok grev
Girne ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi
Girne ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi
Şehit Zeka Çorba Ortaokulu’nda düzenlenen kompozisyon yazma yarışması ödülleri verildi
Şehit Zeka Çorba Ortaokulu’nda düzenlenen kompozisyon yazma yarışması ödülleri verildi
CTP 51 yaşında
CTP 51 yaşında
Sibel Tatar Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
Sibel Tatar Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere kitap hediye edildi
Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere kitap hediye edildi
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu rahatladı!
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu rahatladı!
CTP’nin 51’inci Kuruluş Yılı Piyangosu çekildi
CTP’nin 51’inci Kuruluş Yılı Piyangosu çekildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim