Eba, Kktc\'de De Erişime Açılıyor

Lefkoşa, 4 Ekim 20 (.): Türkiye’nin dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) KKTC'li öğrencilerin de hizmetine sunuluyor.

Öğretmen ile öğrenciler arasında iletişim kurmak ve eğitimleri boyunca kullanabilecekleri materyalleri sağlamak üzere kurulan eğitsel dijital içerik platformu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un video konferans yoluyla imzaladığı protokolle KKTC’de eğitime kazandırıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, Çavuşoğlu ve Selçuk’un imza töreni sırasında yaptığı açıklamalara da yer verildi.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın KKTC için özelleştirilmiş bir hali KKTC’de kurularak, ekim başı itibarıyla kademeli olarak KKTC’deki öğrenci ve öğretmenlerin kullanmaya başlayacaklar

Bakanlık açıklamasına göre, KKTC-EBA Projesi’nin iki aşamada gerçekleştirilmesi planlanmakta. İlk aşamada lise programı devamında ise okul öncesi açılacak. İlkokul ve ortaokuldaki ortak derslerle ilgili programlar öncelikli olmak üzere diğerlerine kademeli olarak sisteme dahil olacaklar. KKTC-EBA’nın, sonraki aşamalarda KKTC müfredatı ile EBA içeriklerinin uyumlandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin kullanımına sunulacak.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde KKTC ve T.C. müfredatlarında yer alan farklılıklardan ve programlardan (IGCSE , A-LEVEL) dolayı bu seviyelere yönelik analiz çalışmasının tamamlanmasıyla KKTC-EBA’nın bu kademelerde açılışı, ikinci aşamada gerçekleştirilecek.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza öncesi yaptığı konuşmada, ülke için önemli bir protokole imza koymanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği ve gelecek nesilleri için el birliğiyle bir şeyler yapmanın heyecanını, Kıbrıs Türk Halkına hizmet edebilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Göreve geldikleri günlerde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yürüttüğü faaliyetlerde büyük bir sıkışıklık ve tıkanıklık olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa Büyükelçiliği ile kurdukları iyi iletişimlerle ve imza koydukları mutabakat zabıtlarıyla birlikte hizmet etme sürecinde büyük bir ivme ve motivasyon kazandıklarına vurgu yaptı.

“Ülkemize yapılması gereken yatırımlar noktasında iki bakanlık karşılıklı olarak büyük bir özveriyle çalışmaktadır.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Ocak ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette ODTÜ içerisinde bulunan Türk Telekom SEBİT firmasında incelemelerde bulunduklarını ve Eğitim Bilişim Ağı EBA’yı yerinde gözleme fırsatı yakaladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, teknik heyet ile birlikte yaptıkları değerlendirmeler sonucunda EBA sisteminin ülke eğitimine çok büyük katkılar yapabileceği noktasında mutabık kaldıklarını belirtti.

Ziyareti gerçekleştirdikleri dönemde pandeminin olmadığını ve uzaktan eğitim ve online eğitim noktasında herhangi bir ihtiyacın olmadığını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, pandemi dönemi öncesi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bir proje hazırladıklarını ve projenin Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından değerlendirmeye alındığını söyleyerek “Yapılan değerlendirmeler sonucunda finansmanı tamamen Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan KKTC EBA projesini imzaladığımız protokol ile hayata geçiriyoruz.” dedi.

Seyreltilmiş eğitim modeli ile eğitime başladıklarını ve öğretmenlerin bakanlık sistemi üzerinden senkron ve asenkron olarak online eğitime devam ettiğini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, açıklamasının devamında “EBA’nın kurumsal yapısı ve birikimi çıktığımız bu yolda bizlere çok büyük bir motivasyon ve performans sağlayacaktır” vurgusu yaptı.

EBA’nın KKTC eğitime kazandırılmasıyla birlikte, müfredatların aynı olduğu lise programında hemen hizmete girebileceğine de dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, süreç içerisinde diğer sınıf programlarını da açacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, verdikleri desteklerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkürlerini ileterek, EBA’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını temenni etti.

SELÇUK

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı konuşmada çok önemli bir işbirliği projesinde beraber bulunuyor olmaktan ve geleceğe dönük bir teknolojinin altyapısını Kıbrıs Türk Halkı ile paylaşmaktan dolayı büyük bir kıvanç yaşadıklarını belirtti.

Bu projenin çok değerli ve anlamlı olduğuna vurgu yapan Selçuk, EBA’nın çok büyük bir genişleme süreci içerisinde olduğuna ve eğitimin teknoloji ile entegrasyonu noktasında çok işlevsel bir platform olduğuna vurgu yaptı.

Selçuk, ayrıca 2019’dan beri gerçekleştirdikleri temas ve ziyaretlerin birçok konuda somut sonuçlara yol açıyor olmasının da kendilerinde büyük bir mutluluk yarattığını dile getirdi.

Ziya Selçuk, 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda planladıkları çalışmaların, KKTC öğretmenleri nezdinde de hayata geçmesi ve karşılıklı imkanlar çerçevesinde hizmetiçi eğitim çalışmalarının yoğunlaştırılmasının da hedefleri arasında olduğuna vurgu yaptı.

Selçuk, şöyle devam etti;

“EBA sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrenci ve öğretmenleri 21. Yüzyıl becerileri çerçevesinde önemli bulduğumuz birçok farklı içerik ve uygulamanın içinde bulunduğu bir sisteme sahip olacaklar. Eğitim süreçlerinin teknoloji ile kaynaştırılması noktasında çok büyük bir projeden bahsediyoruz. Bu anlamda KKTC’deki öğretmen ve öğrencilerimizin de dünya standartlarında bir eğitim platformu ile buluşturmuş olması ayrı bir önem taşıyor. İmzalayacağımız bu protokol ile tarihi bir yükümlülüğü de yerine getiriyoruz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, projenin her iki ülkeye de hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) NEDİR?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan, etkin içerik kullanımını ve sosyal paylaşımı destekleyen, teknolojinin eğitime entegrasyonunu amaçlayan dijital bir eğitim platformudur. Eğitim içeriklerinin yanı sıra üretim, yönetim ve iletişim süreçlerinin de platforma eklenmesiyle bütünsel bir eğitim çözümü olarak tasarlanmıştır. EBA; okul yöneticilerini, öğretmenleri ve öğrencileri eğitsel bir platformda buluştururken sosyal paylaşımı ve iletişimi destekler.

Ayrıca EBA, sınavlara hazırlanan öğrenciler için sorular, etkileşimli içerikler, testler, akıllı ölçme değerlendirme, eksik analizi ve diğer eğitsel imkânları kapsayan özellikleriyle her bir öğrenciye kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunma kabiliyetine sahiptir. Temelde yapay zekâ teknolojisi üzerine kurulu bu yapı, öğrencilerin özellikleri ve becerileri doğrultusunda her bir öğrenciye özel bir çalışma programı hazırlar, akıllı ölçme değerlendirme sistemi sayesinde öğrencileri performanslarına yönelik yönlendirmelerle destekler, eksiksiz ilerlemelerini sağlar.

AKADEMİK DESTEK (ADES) NEDİR?

ADES, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin üniversiteye hazırlık sürecini bütünsel olarak desteklemek üzere oluşturulan ve EBA üzerinden erişilen dijital üniversiteye hazırlık programıdır. Yeni nesil sorular, sınavlar, çalışma stratejileri ve onlarca kaynak içeren ADES, aynı zamanda ihtiyaca yönelik akıllı yönlendirme sistemiyle öğrencilerin üniversite ve bölüm hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

KKTC-EBA, KKTC EĞİTİM SİSTEMİNE HANGİ FAYDALARI SAĞLAYACAK?

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, EBA'nın KKTC eğitim sistemine kazandıracaklarını şu şekilde sıraladı:

"Kamu okullarındaki bireylerin kullanımına ücretsiz olarak sunulacak dijital eğitim platformu KKTC-EBA sayesinde; KKTC’li öğrenci ve öğretmenler, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip birçok farklı içerik ve uygulamadan faydalanma olanağına sahip olacaklardır. Aynı zamanda Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu portal sayesinde öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini değerlendirebilecek, öğretmenlerin yetkinliklerini ölçebilecek ve tüm bunların geliştirilmesini destekleyerek KKTC’nin “Eğitimde 3.0” dönüşümünde yerini almasını sağlayacaktır.

KKTC-EBA Projesi’nin amacı, bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu gerçekleştirmektir. Öğretmen ve öğrenciler, KKTC-EBA’ya zaman ve mekân bağımsız olarak her yerden erişilebilecekler, öğrenme materyallerinin yanı sıra öğrenmeyi okul dışına taşıyan bir platformla ders işleme olanağına kavuşacaklardır.

EBA, özellikle pandemi sürecinde okulların kapanmasıyla birlikte uzaktan kesintisiz eğitimin devam edebilmesine olanak sağlayan bir platformdur. EBA sayesinde okulların kapalı olduğu dönemlerde veya seyreltilmiş dönüşümlü eğitim sisteminin tercih edilmesi durumunda öğretmenlerin kendi öğrencilerini takip etmesi, ödevlendirmesi ve öğrencilerin eğitim hayatının sekteye uğramamasını sağlaması mümkündür"

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