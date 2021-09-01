E-ticaret kapsamındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan KKTC-TC Ticari ve Ekonomik İş Birliği Eylem Planı’nda yer alan e-ticaret konusunda yapılan çalışmalar sonucunda online satış mağazaları için ürünler belirlenmeye başlandı.

AŞIKOĞLU: “E-TİCARET KKTC İÇİN STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP”

Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, son aylarda yapılan çalışmalar ışığında e-ticaret kapsamındaki altyapının bir noktaya ulaştığını belirterek, KKTC ürünlerinin Türkiye’de belli online mağazalarda satışa sunulabilmesi noktasına gelindiğini kaydetti.

Aşıkoğlu, bu bağlamda ülkede üretilen ürünlerin belirlenebilmesi için Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile ortak bir çalışma başlattıklarını bildirdi. Aşıkoğlu, ürünler için belli kriterlerin arandığını, bu konuda istekli olan herkesin ürün geliştirebileceğini ifade etti.

E-ticaretin KKTC için çok stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Aşıkoğlu, gelişmekte olan bu alana girmekte zaten çok gecikildiğini, bu fırsatın da kaçmaması için bütün paydaşların büyük bir özveri ile çalışması gerektiğini belirtti.

Aşıkoğlu, e-ticaret kapsamında ürün geliştirmek ve satmak isteyenlerin yukarıda belirtilen sivil toplum kuruşları veya bakanlık üzerinden başvurabileceklerini bildirdi.