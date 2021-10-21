E-fatura sistemi basın toplantısıyla tanıtıldı

Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi’nin yürüttüğü “e-fatura” sistemi, kullanılmaya başlandı. Şu an için gönüllülüğe dayalı olan e-fatura kullanımı, bir süre sonra zorunlu hale getirilecek.

Elektronik faturaya geçmek isteyenler, İnternet Vergi Dairesi’nin web sitesinden başvuruda bulunabilecek.

BASIN TOPLANTISIYLA TANITILDI…

E- fatura sistemi bugün 10.00’da Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıda Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ve Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Saadet Hüdaverdi’nin konuşmalarının ardından, etkinliğe katılan muhasebeci ve murakıplara e-fatura sistemi hakkında bilgi verildi.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Saadet Hüdaverdi toplantıda yaptığı konuşmada, teknolojiyi takip etmenin önemine işaret etti ve projenin hayata geçmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ise, dijital dönüşüm adımlarının atılmasına 4 yıl önce başlandığını ifade etti ve sürece değindi. E-vergi dairesi kurulduğunu, elektronik beyan sistemine geçildiğini, elektronik banka tahsilatının devreye konma aşamasında olduğunu ve gümrük otomasyon sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Kalkanlı, e-faturanın dijital dönüşümün en önemli parçalarından olduğunu söyledi.

“ŞU AN GÖNÜLLÜ ANCAK BİR SÜRE SONRA ZORUNLU OLACAK”

Şu an için kullanımı gönüllü olan sistemin bir süre sonra zorunlu hale geleceği bilgisini veren Kalkanlı, şu an e-fatura sistemine kayıt olmak isteyenlerin müracaatlarını kabul ettiklerini belirtti.

E-faturanın maliyet ve zamandan tasarruf yarattığını, faturaların kaybolma riskini ortadan kaldırdığını, arşiv sisteminden tasarruf sağladığını, ödeme takibi konusunda yararları olduğunu kaydeden Kalkanlı, kendi sistemi olanların sistemlerini e-fatura sistemine entegre edebileceğini, kendi sistemi olmayanların da bakanlığın portalını kullanabileceğini anlattı.

Kalkanlı e-fatura sistemin oluşmasında katkıda bulunan Cybersoft firmasına ve meslektaşlarına da teşekkür etti.

E-FATURA HAKKINDA…

Teknolojik gelişmelerin ticari alandaki getirilerinden biri olan e-faturanın veri standardı ve formatı Gelir ve Vergi Dairesi tarafından belirlendi.

Elektronik belge şeklinde düzenlenen ve kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip olan e-fatura, kısaca faturaların internet ortamında gönderilip-alınmasını sağlıyor.

Bu belgede, Vergi Usul Yasası gereğince bir fatura içinde yer alması gereken tüm bilgiler de yer alıyor. E- fatura, satıcı ve alıcı arasında dolaşımını sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamak amacı ile Gelir ve Vergi Dairesi tarafından oluşturuldu.

E-fatura’nın temel e-fatura ve ticari e-fatura olmak üzere iki türü var. Ticari e-faturalar; diğer faturalardan farklı olarak alıcıya onay verme ya da reddetme imkanı sunuyor. Bu tür faturalar, daha çok ticari işlemler için kullanılıyor. Alıcı tarafından fatura, 8 gün içinde kabul ya da reddedilebiliyor. Bu süre içinde alıcının hiçbir işlem yapmaması halinde, faturayı onaylanmış oluyor.

Temel e-faturalar ise bir faturanın göndericiden alıcıya iletilmesine dayanıyor. Daha çok hizmet sektöründe kullanılan temel e-fatura uygulamalarında alıcı, kendisine iletilen faturayı inceliyor ve o faturada herhangi bir teknik sorun bulunmuyorsa faturayı kabul etmekle yükümlü oluyor.