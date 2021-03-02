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E-Devlet, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı

Başbakanlığa bağlı faaliyet gösteren E-Devlet Yürütme Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı.

02 Mart 2021 Salı 18:30
E-Devlet, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı
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Başbakanlığa bağlı faaliyet gösteren E-Devlet Yürütme Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı.

Bakanlar Kurulu, 21 Aralık 2020 tarihli kararında tadilata gitti.

Resmi Gazete’de de yayımlanan karara göre, İdari Koordinasyon Yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşların verimliliğinin sağlanması açısından eski karar tadil edildi ve E-Devlet Yürütme Kurulu, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar listesinden çıkarılarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar listesine eklendi.

İdari Koordinasyon Yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşların son hali şöyle oldu:

1. Başbakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu

2. Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

3. Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi

4. Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.

5. K.T. Kooperatif Merkez Bank!Sı Ltd.

6. Yayın Yüksek Kurulu

7. Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)

2. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına Bağlı Kurum

ve Kuruluşlar:

1. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)

2. Rekabet Kurulu

3. Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.

4. Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.

5. Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.

6. Lefke Avrupa Üniversitesi

7. Serbest Liman ve Bölge İdaresi

8. Yenilenebilir Enerji Kurulu

9. Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)

10. Piyangolar Birimi

11. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi

3. Turizm ve Çevre Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

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1. Kalkınma Bankası

2. Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd.

3. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

4. Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

5. Maliye Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. KKTC Merkez Bankası

6. İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. İskan Komitesi

7. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

l . Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi

2. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.

3. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)

4. Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu

5. E- Devlet Yürütme Kurulu

8. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu

2. Atatürk Öğretmen Akademisi

9. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. Toprak Ürünleri Kurumu

2. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

3. Genel Tarım Sigortası Fonu

4. Cypfruvex Ltd.

10.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Bağlı Kurum ve

Kuruluşlar:

1. İhtiyat Sandığı

2. Asgari Ücret Saptama Komisyonu

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Son Güncelleme: 02.03.2021 19:50
Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanlığıEDevlet
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