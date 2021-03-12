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Duygusal zekanın geliştirilmesinin önemi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Türkiye Tanıtım Ofisi Türkiye'deki Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlere yönelik olarak 3 günlük bir seminer programı gerçekleştirdi.

12 Mart 2021 Cuma 11:30
Duygusal zekanın geliştirilmesinin önemi
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UKÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Gökkaya etkinliklerin ilk gününde “Duygusal Zekâ” hakkında bilgi verdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminerde, sahip olunan duygusal zekânın diğer alanlardaki tüm performansları kullanabilmeyi sağlayan, tüm zekâ türlerinin işleyişinde onlara rehberlik eden bir zekâ türü olduğu anlatıldı.

Doç. Dr. Gökkaya, duygusal zekânın kişilerin kendilerini tanıma, kendisini gerçekleştirme ve başkaları ile kurduğu iletişimde çok önemli bir rol oynadığını belirterek, “Çünkü bu zeka duygularla ilişkilidir” ifadesini kullandı.

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Doğum anından itibaren duyguların bireyleri tehlikelerden koruduğunu, harekete geçirdiğini ve ihtiyaçların karşılanması için motive edici bir güce sahip olduğunu söyleyen Gökkaya, “Aynı zamanda bilişsel süreçlerle de uyumlu olan duygular, sağlıklı bir ruhsal gelişimin parçasıdır” dedi.

“Özgür biri olmak istiyorsanız değersizlik, yetersizlik, hayal kırıklığı, korku, sevgi gibi tüm duygularınızı fark edip ifade edebilmelisiniz”

Doç. Dr. Gökkaya, bastırılmış, yok sayılan duygusal yaşantıların ortaya çıkartılıp ifade edilmediği durumlarda yaşanan olumsuzluklara da dikkat çekerek, “Bizi kendi içimize hapseder ve bizi kendimizin derinliklerinde köleleştirir. Özgür biri olmak istiyorsanız değersizlik, yetersizlik, hayal kırıklığı, korku, sevgi gibi tüm duygularınızı fark edip ifade edebilmelisiniz” şeklinde konuştu.

Seminere 400'e yakın psikolojik danışman ve rehber öğretmen katılırken, ayrıca çok sayıda psikolog, klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan öğrenci ve farklı branşlardan öğretmenler de katılım gösterdi. Doç. Dr. Gökkaya tarafından gerçekleştirilen seminer, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Duygusal Zeka
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