Duygusal İttifak ; Ünal – Fikri Kolkola Geleceğe

Yerel seçim süreci başlarken Belediye seçimlerinde özellikle büyük şehirlerde
kıyasıya bir yarış yaşanacağı şimdiden belli.
Hükümet ortaklarının ise yerel seçimlere ittifak ile girme kararı alması ise beraberinde
yeni tartışmaları getirdi.
Ancak yerel seçimlerde Hükümet ortakları UBP, DP ve YDP’nin işbirliği yapmasının
yankıları sürerken ülke gündemi yeni bir ittifak haberi ile sarsıldı.
Yerel seçimlerde özellikle üç büyük kent Lefkoşa, Magusa ve Girne belediyelerini
kazanma stratejisi ile hayat bulan ittifak, pis kokular gelen başka bir ittifak’ın
gölgesinde kaldı.
Skandal boyutundaki ittifak elbette yerel seçimler ile ilgili değil.
DEMOKRAT KIBRIS BAKANLAR KURULU KARARINI ELE GEÇİRDİ
Demokrat Kıbrıs’ın ele geçirdiği Bakanlar Kurulu kararı ile ülkenin en değerli
sahillerinin Başbakan Ünal Üstel ve Başbakan yardımcısı Turizm,Kültür, Gençlik ve
Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından peşkeşe ve yağmalanmaya açık hale getirildiği
ortaya çıktı.
Orman arazisi olan 200 dönüm denize sıfır arazinin statüsünün Bakanlar Kurulu
kararı ile turizm arazisine döndürülerek kimlere kiralanacağı ise merak konusu.
İSKELENİN EN DEĞERLİ YERİ
Kuzey Kıbrıs’ın yükselen değeri ve çekim merkezi İskele’de yer alan arazilerin
değerinde özellikle son dönemdeki hızlı artış yatırımcıların iştahını kabartmakta.
Bakanlar Kurulu kararı ile orman arazisinden turizm arazisi olarak statüsü değiştirilen
denize sıfır 200 dönüm arazi İskele’nin en değerli arazisi.
ÜÜ FA İTTİFAKI
Bakanlar Kurulu kararı ile ilgili tek bir yetkilinin Demokrat Kıbrıs’ın sorularına cevap
vermemesi ise skandal kararda pis kokular olduğunun ispatı gibi.
Yerel seçimlerde yapılan ittifak yerine kamuoyu bugünlerde Başbakan Ünal Üstel ve
Başbakan yardımcısı Turizm,Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ittifakını
konuşmakta.
Başbakan Ünal Üstel ve Başbakan yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre
Bakanı Fikri Ataoğlu’nun ittifakı ile peşkeşe ve yağmalanmaya açık hale getirilen
Devlet hazinesine ait İskele’deki arazinin kimler için statüsünün Orman olmaktan
çıkarıldığı ise diğer bir merak konusu.
KAYNAK: DEMOKRAT KIBRIS