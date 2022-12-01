Duygusal İttifak ; Ünal – Fikri Kolkola Geleceğe

Yerel seçim süreci başlarken Belediye seçimlerinde özellikle büyük şehirlerde

kıyasıya bir yarış yaşanacağı şimdiden belli.

Hükümet ortaklarının ise yerel seçimlere ittifak ile girme kararı alması ise beraberinde

yeni tartışmaları getirdi.

Ancak yerel seçimlerde Hükümet ortakları UBP, DP ve YDP’nin işbirliği yapmasının

yankıları sürerken ülke gündemi yeni bir ittifak haberi ile sarsıldı.

Yerel seçimlerde özellikle üç büyük kent Lefkoşa, Magusa ve Girne belediyelerini

kazanma stratejisi ile hayat bulan ittifak, pis kokular gelen başka bir ittifak’ın

gölgesinde kaldı.

Skandal boyutundaki ittifak elbette yerel seçimler ile ilgili değil.

DEMOKRAT KIBRIS BAKANLAR KURULU KARARINI ELE GEÇİRDİ

Demokrat Kıbrıs’ın ele geçirdiği Bakanlar Kurulu kararı ile ülkenin en değerli

sahillerinin Başbakan Ünal Üstel ve Başbakan yardımcısı Turizm,Kültür, Gençlik ve

Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından peşkeşe ve yağmalanmaya açık hale getirildiği

ortaya çıktı.

Orman arazisi olan 200 dönüm denize sıfır arazinin statüsünün Bakanlar Kurulu

kararı ile turizm arazisine döndürülerek kimlere kiralanacağı ise merak konusu.



İSKELENİN EN DEĞERLİ YERİ

Kuzey Kıbrıs’ın yükselen değeri ve çekim merkezi İskele’de yer alan arazilerin

değerinde özellikle son dönemdeki hızlı artış yatırımcıların iştahını kabartmakta.

Bakanlar Kurulu kararı ile orman arazisinden turizm arazisi olarak statüsü değiştirilen

denize sıfır 200 dönüm arazi İskele’nin en değerli arazisi.



ÜÜ FA İTTİFAKI

Bakanlar Kurulu kararı ile ilgili tek bir yetkilinin Demokrat Kıbrıs’ın sorularına cevap

vermemesi ise skandal kararda pis kokular olduğunun ispatı gibi.

Yerel seçimlerde yapılan ittifak yerine kamuoyu bugünlerde Başbakan Ünal Üstel ve

Başbakan yardımcısı Turizm,Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ittifakını

konuşmakta.

Başbakan Ünal Üstel ve Başbakan yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre

Bakanı Fikri Ataoğlu’nun ittifakı ile peşkeşe ve yağmalanmaya açık hale getirilen

Devlet hazinesine ait İskele’deki arazinin kimler için statüsünün Orman olmaktan

çıkarıldığı ise diğer bir merak konusu.

KAYNAK: DEMOKRAT KIBRIS