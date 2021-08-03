Duvarlar gençlerle hayat buluyor…

Girne Belediyesi ve Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri İşbirliğinde 15-25 yaş arası gençlerden oluşan, 4-7 kişilik takımların katılımıyla gerçekleşen yarışma, gelecek nesillerin, daha sağlıklı, çevre dostu ortamda yaşamasını sağlamak ve gençlere geri dönüşüm ile sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmayı amaçlıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, öğrenmenin sürekliliği takım çalışması, fikirlerin paylaşımıyla geleceği şekillendirerek gençlerle tanışmak ve ürettikleri projelerin hayata geçirilmesine destek olmak hedeflendiği kaydedildi.

Gençlerden oluşan, 4-7 kişilik takımların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya katılan takımlar, gerçekleştirmiş oldukları sunumlardan sonra, kendilerine gösterilen bölgelerde grafiti çizimlerine başladılar.

Grup Underdog ( Barış Bürüncük-Özhan Durmaz- Yusuf Can Adaş- Makbule Nur Budak-İsmail Olkan Özoğlu), Grup JB ( Jessica Beaulot- Orley Dinga- Steven Maloye- Raissa Lutonadio ve Grup Adesa ( Egehan Kesim- Derin Coşar- Selin Cansever- Arina Subbotina ) dan oluşan 3 ekip çalışmalarına, 20 Temmuz Stadyumu doğu ve batı cephelerinde ve Türk Mahallesi Şair Nedim Sokakta başladılar.