banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şikâyet etmeye hakkımız var mı?
Şikâyet etmeye hakkımız var mı?
Pandemide B planımız var mı yok mu?
Pandemide B planımız var mı...
Mazbata kabusu!
Mazbata kabusu!
80'i yerel 94 pozitif vaka
80'ni yerel 94 pozitif vaka
banner376

Duvarlar gençlerle hayat buluyor…

“Duvarları Sevgiye Dönüştür” sloganıyla düzenlenen boş duvarlar grafiti ve resim yarışması gençlerin katılımıyla başladı.

03 Ağustos 2021 Salı 14:43
Duvarlar gençlerle hayat buluyor…

Girne Belediyesi ve Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri İşbirliğinde 15-25 yaş arası gençlerden oluşan, 4-7 kişilik takımların katılımıyla gerçekleşen yarışma, gelecek nesillerin, daha sağlıklı, çevre dostu ortamda yaşamasını sağlamak ve gençlere geri dönüşüm ile sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmayı amaçlıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, öğrenmenin sürekliliği takım çalışması, fikirlerin paylaşımıyla geleceği şekillendirerek gençlerle tanışmak ve ürettikleri projelerin hayata geçirilmesine destek olmak hedeflendiği kaydedildi.

banner341
Gençlerden oluşan, 4-7 kişilik takımların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya katılan takımlar, gerçekleştirmiş oldukları sunumlardan sonra, kendilerine gösterilen bölgelerde grafiti çizimlerine başladılar.

Grup Underdog ( Barış Bürüncük-Özhan Durmaz- Yusuf Can Adaş- Makbule Nur Budak-İsmail Olkan Özoğlu), Grup JB ( Jessica Beaulot- Orley Dinga- Steven Maloye-  Raissa Lutonadio ve Grup Adesa ( Egehan Kesim- Derin Coşar- Selin Cansever- Arina Subbotina ) dan  oluşan 3 ekip çalışmalarına, 20 Temmuz Stadyumu  doğu ve batı cephelerinde ve Türk Mahallesi Şair Nedim Sokakta başladılar.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanlığı Temmuz ayında 727 milyon 529 Bin 208 TL ödeme yaptı
Maliye Bakanlığı Temmuz ayında 727 milyon 529 Bin 208 TL ödeme yaptı
Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret etti
Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret etti
24 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadarki yangın bilançosu
24 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadarki yangın bilançosu
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli duyuru!
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli duyuru!
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yararına fotoğraf sergisi düzenleniyor
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yararına fotoğraf sergisi düzenleniyor
KTAMS, Tosunoğlu'nun kararlarını protesto etti
KTAMS, Tosunoğlu'nun kararlarını protesto etti
Askerlikte geçen sürenin emeklilik bakımından hesaplanması konusunda rapor
Askerlikte geçen sürenin emeklilik bakımından hesaplanması konusunda rapor
LTB Kadraj’da Lefkoşa Fotoğraf Yarışması düzenliyor
LTB Kadraj’da Lefkoşa Fotoğraf Yarışması düzenliyor
Yeniboğaziçi Belediye Restorantı 3 gün kapalı!
Yeniboğaziçi Belediye Restorantı 3 gün kapalı!
Basın-sen gazetecilerin darp edilmesini kınadı
Basın-sen gazetecilerin darp edilmesini kınadı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim