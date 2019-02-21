Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102769
ALTIN
228.558
DOLAR
5.3253
STERLİN
6.9587
EURO
6.0469
Afrika davasında savcılık son tanığını dinletti
AFRİKA DAVASINDA SAVCILIK SON TANIĞINI...
Çaldıkları eşyaları sattılar
ÇALDIKLARI EŞYALARI SATTILAR
İş kazası: Kaburgaları kırıldı
İŞ KAZASI: KABURGALARI KIRILDI
Ani ölüm: Evinde ölü bulundu
ANİ ÖLÜM: EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
banner282

Dürüst’e açılan hakaret davasından kazanılan tazminat Gelibolu İlkokulu Parkına harcandı

Dürüst’e açılan hakaret davasından kazanılan tazminat Gelibolu İlkokulu Parkına harcandı

21 Şubat 2019 Perşembe 12:41
Dürüst’e açılan hakaret davasından kazanılan tazminat Gelibolu İlkokulu Parkına harcandı

KTÖS GENEL SEKRETERİ ELCİL: “HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANIYORUZ”
 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst’e açılan hakaret davasını kazandıklarını ve ödenen 6 bin TL’lik tazminatın da Gelibolu İlkokulu park alanına harcandığını açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile davayı açan emekli öğretmen Alev Özgü, Gelibolu İlkokulu’nda konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Toplantıda, KTÖS Başkanı Emel Tel ve Yürütme Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, dönemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst’ün öğretmenleri haksız bir şekilde bir okuldan alıp başka okula verdiğini ve öğretmenlere hakarete varan açıklamalar yaptığını söyledi.

Öğretmenlerin gerek meslek hayatlarına, gerekse kişiliklerine dönük açık bir saldırı yapan eski bakana öğretmen arkadaşları Alev Özgü tarafından dava açıldığını dile getiren Elcil, davanın sonucunda Dürüst’ün 6 bin TL tutarında para cezasına çarptırıldığını belirtti.

Hukukun üstünlüğüne çok büyük önem verdiklerini dile getiren Elcil, siyasilerin öğretmenlere karşı hukukun üstünlüğünü hiçe sayan, hakarete varan açıklamalar ve uygulamalarla öğretmeni taciz etmeye çalıştıklarını söyledi. Elcil, kendilerine yapılan bu ağır davranışlara karşı sabırla hukuk yolunu tercih ederek karar üretmeyi her zaman ilke edindiklerini belirtti.

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda geçmiş yıllarda “nitelikli öğretmen, nitelikli eğitim ve çocuklara daha iyi hizmet verebilme” açısından gördükleri yanlışları ortaya koyan bir gurup öğretmenin eylem yaptığını anımsatan Elcil, eylem sonucunda öğretmenlerin bir kısmının başka okullara gönderilmesinden dolayı konuyu yargıya taşıdıklarını kaydetti.

Öğretmenliğin diğer mesleklerde olduğu gibi saygın bir meslek olduğunu, bu mesleğin saygınlığını ve onurunu korumanın da yine öğretmenlere düştüğünü dile getiren Elcil, “Mesleğimizi yaparken en iyi şekilde çocuklarımıza hizmet verme, en nitelikli eğitimi çocuklarımıza kazandırma gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Mesleğini icra ederken öğretmenlerin zaman zaman siyasilerin saldırılarına ve partizanca davranışlarına maruz kaldıklarını söyleyen Elcil, bunların kendilerini üzse de, rahatsız etse de mücadele etmenin öğretmen olarak kendilerinin temel görevleri arasında olduğunu kaydetti.

Öğretmen Alev Özgü’nün kazandığı parayı yine eğitime harcamak adına en son görev yeri olan Gelibolu İlkokulu’ndaki çocuk oyun park yerinin eksiklerini tamamlanmasına harcandığını dile getiren Elcil, öğretmenin onurunu koruyan, saygınlığını koruyan gerçek anlamda bir duruş ortaya koymasından dolayı Özgü’ye tüm öğretmenler adına teşekkür etti.

ÖZGÜ

Gelibolu İlkokulu’nda görev yaptığı sırada emekli olan öğretmen Alev Özgü de, dört yıl önce Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda bir grup öğretmenle birlikte adalet ararken cezalandırıldıklarını ve uğradıkları adaletsizliğin yanı sıra hakarete de maruz kaldıklarını söyledi.

Ülkede halen hukukun üstünlüğünün geçeri olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydeden Özgü, “Milletvekili de olsa, bakan da olsa ağzının ayarını bilecek. Konuşurken ne söylediğini, nerelere gittiğini bilecek. Bunun için arkadaşlarım adına sendikanın desteğiyle dava açtım ve kazandık” şeklinde konuştu.

Özgü, Gelibolu İlkokulu’nda park yapımına daha önce arkadaşlarıyla birlikte başladıklarını ancak kendisinin davadan kazandığı parayla da parkın tamamlanması için ufak bir katkı sağladığını dile getirdi. Özgü, aldığı tazminatın tamamını parktaki salıncak yapımına kullandığını söyleyerek “her şey çocuklar için” dedi.

 

Son Güncelleme: 21.02.2019 15:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Güzelyurt’ta gençlere eğitim konseri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Güzelyurt’ta gençlere eğitim konseri
Dizdarlı, 6 aylık raporunu Uluçay’a sundu
Dizdarlı, 6 aylık raporunu Uluçay’a sundu
Atakan, Bağımsız Şoför Okulları Birliği İle Görüştü
Atakan, Bağımsız Şoför Okulları Birliği İle Görüştü
Ydp: “doğuş Derya Hükümeti Bay-pas Etti”
Ydp: “doğuş Derya Hükümeti Bay-pas Etti”
Polis Haberleri
Polis Haberleri
Geçitkale Belediyesi’ne 9 Dönümlük Arazi Tahsis Edildi
Geçitkale Belediyesi’ne 9 Dönümlük Arazi Tahsis Edildi
Daha uzun dayanan güçlü pil geliştirildi
Daha uzun dayanan güçlü pil geliştirildi
Afrika davasında savcılık son tanığını dinletti
Afrika davasında savcılık son tanığını dinletti
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Yarından İtibaren 4 Gün Kapalı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Yarından İtibaren 4 Gün Kapalı
Maliye Bakanı Denktaş, Tıp-iş Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Denktaş, Tıp-iş Heyetini Kabul Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim