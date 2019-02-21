Dürüst’e açılan hakaret davasından kazanılan tazminat Gelibolu İlkokulu Parkına harcandı

KTÖS GENEL SEKRETERİ ELCİL: “HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANIYORUZ”



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst’e açılan hakaret davasını kazandıklarını ve ödenen 6 bin TL’lik tazminatın da Gelibolu İlkokulu park alanına harcandığını açıkladı.



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile davayı açan emekli öğretmen Alev Özgü, Gelibolu İlkokulu’nda konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Toplantıda, KTÖS Başkanı Emel Tel ve Yürütme Kurulu üyeleri de hazır bulundu.



ELCİL



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, dönemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst’ün öğretmenleri haksız bir şekilde bir okuldan alıp başka okula verdiğini ve öğretmenlere hakarete varan açıklamalar yaptığını söyledi.



Öğretmenlerin gerek meslek hayatlarına, gerekse kişiliklerine dönük açık bir saldırı yapan eski bakana öğretmen arkadaşları Alev Özgü tarafından dava açıldığını dile getiren Elcil, davanın sonucunda Dürüst’ün 6 bin TL tutarında para cezasına çarptırıldığını belirtti.



Hukukun üstünlüğüne çok büyük önem verdiklerini dile getiren Elcil, siyasilerin öğretmenlere karşı hukukun üstünlüğünü hiçe sayan, hakarete varan açıklamalar ve uygulamalarla öğretmeni taciz etmeye çalıştıklarını söyledi. Elcil, kendilerine yapılan bu ağır davranışlara karşı sabırla hukuk yolunu tercih ederek karar üretmeyi her zaman ilke edindiklerini belirtti.



Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda geçmiş yıllarda “nitelikli öğretmen, nitelikli eğitim ve çocuklara daha iyi hizmet verebilme” açısından gördükleri yanlışları ortaya koyan bir gurup öğretmenin eylem yaptığını anımsatan Elcil, eylem sonucunda öğretmenlerin bir kısmının başka okullara gönderilmesinden dolayı konuyu yargıya taşıdıklarını kaydetti.



Öğretmenliğin diğer mesleklerde olduğu gibi saygın bir meslek olduğunu, bu mesleğin saygınlığını ve onurunu korumanın da yine öğretmenlere düştüğünü dile getiren Elcil, “Mesleğimizi yaparken en iyi şekilde çocuklarımıza hizmet verme, en nitelikli eğitimi çocuklarımıza kazandırma gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.



Mesleğini icra ederken öğretmenlerin zaman zaman siyasilerin saldırılarına ve partizanca davranışlarına maruz kaldıklarını söyleyen Elcil, bunların kendilerini üzse de, rahatsız etse de mücadele etmenin öğretmen olarak kendilerinin temel görevleri arasında olduğunu kaydetti.



Öğretmen Alev Özgü’nün kazandığı parayı yine eğitime harcamak adına en son görev yeri olan Gelibolu İlkokulu’ndaki çocuk oyun park yerinin eksiklerini tamamlanmasına harcandığını dile getiren Elcil, öğretmenin onurunu koruyan, saygınlığını koruyan gerçek anlamda bir duruş ortaya koymasından dolayı Özgü’ye tüm öğretmenler adına teşekkür etti.



ÖZGÜ



Gelibolu İlkokulu’nda görev yaptığı sırada emekli olan öğretmen Alev Özgü de, dört yıl önce Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda bir grup öğretmenle birlikte adalet ararken cezalandırıldıklarını ve uğradıkları adaletsizliğin yanı sıra hakarete de maruz kaldıklarını söyledi.



Ülkede halen hukukun üstünlüğünün geçeri olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydeden Özgü, “Milletvekili de olsa, bakan da olsa ağzının ayarını bilecek. Konuşurken ne söylediğini, nerelere gittiğini bilecek. Bunun için arkadaşlarım adına sendikanın desteğiyle dava açtım ve kazandık” şeklinde konuştu.



Özgü, Gelibolu İlkokulu’nda park yapımına daha önce arkadaşlarıyla birlikte başladıklarını ancak kendisinin davadan kazandığı parayla da parkın tamamlanması için ufak bir katkı sağladığını dile getirdi. Özgü, aldığı tazminatın tamamını parktaki salıncak yapımına kullandığını söyleyerek “her şey çocuklar için” dedi.



