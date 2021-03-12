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Dursun Oğuz BRT'ye konuştu

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Gündem+’ programına katılarak açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2021 Cuma 12:25
Dursun Oğuz BRT'ye konuştu
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün prosedürünün tamamlanma aşamasında olduğunu ifade ederek, tamamlanması durumunda bu kaynağın ay sonu bütçeye gelmesini beklediklerini söyledi.

“6 AY GECİKMİŞ EK MESAİ BORCUMUZ VAR”

6 ay gecikmiş ek mesai borcunun var olduğuna dikkat çeken Oğuz, “İmkânlar ortada… Bu ülke bu zor şartlarda fedakârlık ediyor… Mesai ve çalışma gündeme gelince birilerinin hakkı gasp edilecek gibi bir düşünce var… Hepimiz aynı tarafta hepimiz aynı gemideyiz… En doğruya yakını yapmak durumundayız. Bu toplumsal seferberlikte hep beraber bu süreci geçirmemiz lazım…” dedi.

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120 MİLYON TL KARANTİNA ÖDEMESİ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, şimdiye kadar karantina ücretlerine 120 milyon TL ödendiğini açıklayarak, bileklik uygulamasının yeniden gündemde olduğunu aktardı.

Oğuz, “Şu anda biz açılabiliyorsak, bu karantina yöntemini yaptığımız için…” diyerek, diğer ülkelerde farklı uygulamaların olduğunu ancak KKTC’de ev karantinasının başarılamadığını ifade etti, sebebinin ise denetim eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

“En etkili yöntem kişilerin kendi inisiyatifi değil karantina sistemi yapmak” ifadelerini kullanan Oğuz, bu sağlık desteğinin bugünkü açılma için yapılan bir yöntem olduğuna işaret etti. Oğuz, şu anda devletin öğrencilerin ve temaslıların karantina ücretini ödediğine de dikkat çekti.

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Son Güncelleme: 12.03.2021 13:38
Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzBRTAZİZ KARAAZİZGündem
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