Dünyanin kullandığı yenilik Micro Plus neştersiz gençleşme cihazı, 2019 yılında büyük başarılara imza atmaya devam ediyor..

TÜRKİYE,LONDRA,İSRAİL,TUNUS, ve BELÇİKA’DAN SONRA KKTC DE MİCRO PLUS’I ÇOK SEVDİ… ...

MİCRO-PLUS GİRNE’DE… MUKADDES BEYİTLER SAĞLIKLI BESLENME,DİYET VE SPOR MERKEZİNDE…

MİCRO PLUS cihazı uygulama anında göstermiş olduğu bölgesel incelme ve sıkılaşma farkı ile tüm danışanlarda değişimler yaratarak mucizevi farkını ortaya koymaya devam ediyor.

Yakın zamanda KKTC’de birbiri ardına seçkin güzellik merkezi,diyetisyen ve fizyoterapi merkezlerinde kullanılmaya başlayan Micro Plus cihazına talep beklenmedik rakamlara ulaştı…

Üç farklı dalga boyu kullanılan elektoroterapi cihazı Micro Plus kasları güçlendirerek bir seans içinde 75 saat spor yapmış etkisi yaratarak uygulanan bölgedeki kas hacmini arttırıyor, yağ yakımını hızladırıyor ve seans içindeki farkı hızla gösteriyor.

10 seanslık paket uygulamalarında vücütta 1 ila 3 beden arası incelme, yüzde ise 8-10 yaş arası gençleşme etkisi sağlıyor.

İç haslakları uzman doktorları, fizyoterapistler, dermatologlar,estetik cerrahlar ile güzellik terapistleri tarafından yoğun ilgi gören MiCRO PLUS cihazı KKTC’ de birçok seçkin merkezin ardından Girne’de Sağlıklı Beslenme,Diyet ve Spor Merkezi MUKADDES BEYİTLER yönetiminde hizmet vermeye başladı.

MİCRO PLUS CİHAZI DÜNYADA ALDIĞI BAŞARILI SONUÇLARIN ARDINDAN KKTC’DE DE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Micro Plus eğitimini bizzat kendisi veren,Micro Plus firma sahibi Sema Arabacıoğlu KKTC halkına bölgesel incelmede sonuç alacakları ve egzersiz yapmış etkisi ile vücütlarındaki şekillenmeyi ve selütlerin düzelmesi ile yaza harika bir giriş yapacaklarını anlatırken KKTC’de gördügü ilgiden çok memnun kaldığını, Kıbrıs Türklerine çok teşekkür ettiğini belirtti .....

BÖLGESEL İNCELME ve AMELİYATSIZ YÜZ GENÇLEŞME CİHAZI OLAN MİCRO PLUS, KKTC de BAŞARILI SONUÇLARI İLE ALICILARINA AMELİYATSIZ GENÇLEŞME SUNUYOR... HASTANELER ,DETOKS MERKEZLERİ, POLİKLİNİKLER,GÜZELLİK MERKEZLERİ. DiYET KLİNİKLERİ ve SPA OTELLERİ’nin GÖZDESİ MİCRO PLUS CİHAZI TÜM DÜNYADA ALDIĞI BAŞARILI SONUÇLARI İLE GÜZELLİK HABERLERİNİN EN BAŞINDAKİ YERİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR…