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“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”

Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürlek Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombaların tarihe  kara bir leke olarak geçeceğini kaydetti.

03 Mart 2022 Perşembe 18:00
“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”

Gürlek yazılı açıklamasında, BM ve NATO’nun aldığı geç kararların, kaybolan masum çocukların yok oluşunu ve yok olan insanlığı geri getiremeyeceğini vurguladı.

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“Dünya bu gidişata dur demeli, seyirci kaldığında ,bu kıvılcımın dünyanın farklı yerlerine de sıçrayacağını unutmayalım. Rusyanın yapmış olduğu katliam durmalı derken dünya ülkeleri de ukraynaya yanındayız diyip silah gönderek fitilin ateşini daha da yükseltmemelidir” diyen Gürlek, iki ülkenin acilen ateşkese uymasının sağlanması ve  sağlık ,gıda ,barınma ihtiyaçlarına yönelik malzeme gönderilmesi gerektiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 03.03.2022 23:59
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