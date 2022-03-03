“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”

Gürlek yazılı açıklamasında, BM ve NATO’nun aldığı geç kararların, kaybolan masum çocukların yok oluşunu ve yok olan insanlığı geri getiremeyeceğini vurguladı.
03 Mart 2022 Perşembe 18:00
Son Güncelleme: 03.03.2022 23:59
Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürlek Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombaların tarihe kara bir leke olarak geçeceğini kaydetti.
Gürlek yazılı açıklamasında, BM ve NATO’nun aldığı geç kararların, kaybolan masum çocukların yok oluşunu ve yok olan insanlığı geri getiremeyeceğini vurguladı.