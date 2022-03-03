“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”

Gürlek yazılı açıklamasında, BM ve NATO’nun aldığı geç kararların, kaybolan masum çocukların yok oluşunu ve yok olan insanlığı geri getiremeyeceğini vurguladı.

“Dünya bu gidişata dur demeli, seyirci kaldığında ,bu kıvılcımın dünyanın farklı yerlerine de sıçrayacağını unutmayalım. Rusyanın yapmış olduğu katliam durmalı derken dünya ülkeleri de ukraynaya yanındayız diyip silah gönderek fitilin ateşini daha da yükseltmemelidir” diyen Gürlek, iki ülkenin acilen ateşkese uymasının sağlanması ve sağlık ,gıda ,barınma ihtiyaçlarına yönelik malzeme gönderilmesi gerektiğini belirtti.