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Dünyada her 15 saniyede 160 işçi iş kazası geçiriyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kapsamında konuşarak, “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre Dünyada her 15 saniyede 160 işçi iş kazası geçiriyor. Ayrıca her yıl iki milyondan fazla insan işten kaynaklanan nedenlerle yaşamını yitiriyor” ifadesini kullandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 11:48
Dünyada her 15 saniyede 160 işçi iş kazası geçiriyor
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Yrd. Doç. Dr. Dikmen, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanın, çalışanları risklere karşı korumanın ve üretimin devamlılığını sağlamanın gerekliliğine dikkat çekerek, ayrıca çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması gerekliliğine de vurgu yaptı.

İş sağlığı ve güvenliği konusunun tüm dünyada en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Dikmen, meslek hastalıkları ile iş kazalarının önlenmesi amacıyla ILO tarafından alınan bir kararla 2003 yılından bu yana 28 Nisan tarihinde bu konunun önemine dikkat çekmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nün kutlandığını kaydetti.

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Yrd. Doç. Dr. Dikmen, sayıların sorunun boyutlarının ne kadar büyük olduğunu ortaya koyduğunu dile getirerek, söz konusu günün iş hayatındaki ölümlerin ve yaralanmaların azaltılmasını sağlayacak güvenlik ve sağlık kültürünün nasıl geliştirilebileceğine dair bir farkındalık kampanyası olduğunu anımsattı.

KKTC’de iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuatın 2008 yılında Cumhuriyet Meclisinden geçtiğini hatırlatan Dikmen, uygulamaya ise 2012 yılında başlandığını aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Dikmen, UKÜ olarak hem KKTC’den hem de başka ülkelerden gelen öğrencilere yönelik ön lisanstan doktora programlarına kadar bu alanda eğitim verdiklerini dile getirerek, “Tüm insanlık olarak, özellikle içinde bulunduğumuz Covid-19 ortamında,  geçmişten alacağımız derslerle, ileriki nesillere daha güvenli iş ortamları ve daha sağlıklı bir gelecek sağlamayı hedef edinmek zorundayız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Iş Kazası
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