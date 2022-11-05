banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dünyada gerileyen gıda enflasyonu KKTC'de yine arttı
Dünyada gerileyen gıda enflasyonu KKTC'de...
UBP yerel gündem ile toplandı!
UBP yerel gündem ile toplandı!
Petrolde sert yükseliş
Petrolde sert yükseliş
15 araç trafikten men edildi
15 araç trafikten men edildi
95 ve 98 oktan benzine 1.08 TL zam
95 ve 98 oktan benzine...
banner405

Dünyada gerileyen gıda enflasyonu KKTC'de yine arttı

Dünyada gıda fiyatları üst üste yedinci ayda da gerilerken, KKTC'de ise artış hız kesmedi.

05 Kasım 2022 Cumartesi 13:14
Dünyada gerileyen gıda enflasyonu KKTC'de yine arttı

İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 120.72’ye çıktı.

Eylülde yüzde 123.39 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon ise yüzde 130.75'e fırladı.

Gıda enflasyonu aylık bazda ise ekimde yüzde 5.97 artış gösterdi. KKTC'nin aksine dünyada gıda fiyatları üst üste  yedinci ayda da geriledi. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının ekimde bir önceki aya göre 0.1 puan gerilediğini ve 135,9 puana indiğini bildirdi.

KKTC; Lübnan, Zimbabwe ve Venezuela'nın ardından en yüksek gıda fiyatlarının olduğu 4'üncü ülke olmayı bu ay da sürdürdü.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:

Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) - aylık yüzde 0.00 / yıllık yüzde 146.36


Tavuk Temizlenmiş Bütün - aylık yüzde 0.00 / yıllık yüzde 165.60

Süt Uzun Ömürlü - aylık yüzde 18.86 / yıllık yüzde 177.11

Hellim - aylık yüzde 24.13 / yıllık yüzde 165.82

Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) - aylık yüzde 11.26 / yıllık yüzde 134.72

Dana Eti Kıyma - aylık yüzde 6.89 / yıllık yüzde 128.14

Su Damacana (Pet Şişe) - aylık yüzde 1.76 / yıllık yüzde 91.19

Kuzu Eti Pirzola yüzde -3.93 / yıllık yüzde 68.45

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP yerel gündem ile toplandı!
UBP yerel gündem ile toplandı!
15 araç trafikten men edildi
15 araç trafikten men edildi
Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ürpertti!
Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ürpertti!
95 ve 98 oktan benzine 1.08 TL zam
95 ve 98 oktan benzine 1.08 TL zam
Başbakanlık'ta imzalar atıldı!
Başbakanlık'ta imzalar atıldı!
Tatar, Londra’ya gitmek üzere KKTC’den ayrıldı
Tatar, Londra’ya gitmek üzere KKTC’den ayrıldı
Araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Gazete manşetlerinde bugün
Gazete manşetlerinde bugün
Nöbetçi Eczaneler (05 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (05 Kasım 2022)
Hava durumu raporu!
Hava durumu raporu!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim