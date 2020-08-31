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Dünya Sendikalar Federasyonu Üyesi Kıbrıslı Türk Ve Rum Sendikalardan 1 Eylül Mesajı…

“DOĞAL ZENGİNLİKLER HALKLARIN REFAHI HEDEFİYLE BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ FAKTÖRÜ OLARAK İŞLEMELİDİR”

31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:48
Dünya Sendikalar Federasyonu Üyesi Kıbrıslı Türk Ve Rum Sendikalardan 1 Eylül Mesajı…
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“DOĞAL ZENGİNLİKLER HALKLARIN REFAHI HEDEFİYLE BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ FAKTÖRÜ OLARAK İŞLEMELİDİR”
Lefkoşa, 31 Ağustos 20 (.): Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum  sendikalar, bölgede var olduğu görülen doğal zenginliklerin, yabancıların çıkarlarına hizmet etmek için çatışma ve zıtlaşma faktörü olarak değil, halkların refahı hedefiyle barış ve işbirliği faktörü olarak işlemesi gerektiğini belirtti. 
DEV-İŞ, PEO, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN, 1 Eylül dolayısıyla mesaj yayımladı. 
Sendikaların mesajında, Dünya Sendikalar Federasyonu’nun (DSF)1939 yılında Nazi Almanya’sının Polonya’ya saldırdığı 1 Eylül’ü Nazi vahşetinin katlettiği milyonlarca kurbanın anısına “Küresel Barış için Emekçilerin Eylem Günü” olarak ilan ettiği kaydedildi. 
Mesajda, “Bu sembol günde, ortak yurdumuzun sınıf sendikaları olarak, emperyalist müdahalelerin ve savaşların olmayacağı barışçıl bir dünya için, bütün evlatlarının ortak vatanı barış ve refah içerisindeki bir Kıbrıs için sesimizi birleştiriyoruz” denildi.
“1 Eylül vesilesiyle, Doğu Akdeniz’de askeri güçlerin tehlikeli birikimi ve gerilimin tırmandırılması hakkında ortak endişemizi dile getiriyoruz” ifadesi kullanılan mesajda, şunlar kaydedildi: 
“Ne gerilim ve zıtlaşmanın, ne de yeryüzünün güçlülerinin jeopolitik oyunlarına dâhil olmanın bölge halklarının gerçek çıkarına hizmet etmediği görüşündeyiz. Anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ilkeleri ve karşılıklılık temelinde diyalog aracılığıyla barışçıl çözümüyle,  karşılıklı anlayışla ve işbirliğiyle bölge halklarının çıkarına hizmet edilir. 

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Bölgemizde var olduğu görülen doğal zenginlik, yabancıların çıkarlarına hizmet etmek için çatışma ve zıtlaşma faktörü olarak değil, halkların refahı hedefiyle barış ve işbirliği faktörü olarak işlemelidir. 
Kıbrıs’ta ve bölgemizdeki gelişmeler gerilimlerin azaltılıp Doğu Akdeniz’de istikrar ve barışın hâkim olmasına katkıda bulunacak Kıbrıs sorununun çözümünün başarılmasının gerektiğini bir kez daha teyit etmektedir.”
“ORTAK MÜCADELEYE DEVAM”
Mesajda, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde yurdun yeniden birleşmesi için, vasiler ve hamiler olmaksızın, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı, askersizleştirilmiş ve bağımsız bir devlet için ortak mücadeleye devam etme bağlılığı tekrarlandı. 
Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin Crans Montana’da kalınan noktadan en kısa zamanda yeniden başlatılması ve bu kez olumlu sonuca ulaşılması gerektiği kaydedilen mesajda, pandeminin ve bölücü tel örgülerin yol açtığı güçlüklere rağmen, Kıbrıslıların kaderinin ortak ve sorunların çözümü için tek seçeneğin işbirliği ve dayanışma olduğu belirtildi.  
Bu çerçevede, halk sağlığının korunması için gerekli tüm önlemlerin alınmasıyla barikatların açılmasının iki toplum arasında temasların yeniden başlamasına ve görüşmelerin yeniden başlaması çabasına yardımcı olacağı belirtilen mesajda, “Pandemi ve yol açtığı koşullar önümüze yeni görevler koymuştur. Bugünkü krizin sonuçlarının emekçilerin sırtına yüklenmesini hiçbir şekilde kabul etmeyerek, barış ve sosyal ilerleme mücadelesine devam edeceğimiz mesajını göndermek için emekçileri sendikalar etrafında birlik olmaya çağırıyoruz.” denildi. 
(GÖZ/ÖK)

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