Dünya Sendikalar Federasyonu’na Üye Kıbrıslı Türk Ve Kıbrıslı Rum Sendikaların Temsilcileri Lefkoşa Genel Hastanesi Kadın Emekçilerini Ve Peo Merkezini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Dünya Sendikalar Federasyonu’na Kıbrıs’tan üye Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikaların temsilcileri, Lefkoşa Genel Hastanesi kadın emekçilerini ve PEO merkezini ziyaret etti.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Kadın Bürosu adına açıklama yapan Sevgül Uludağ, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Dünya Sendikalar Federasyonu’na Kıbrıs’tan üye sendikaların örgütlü olduğu işyerlerine karşılıklı ziyaretlerin devam ettiğini belirtti.

Dünya Sendikalar Federasyonu’na Kıbrıs’tan üye sendikalar DEV-İŞ, PEO, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın büroları temsilcileri; 4 Mart’ta KTAMS’ın örgütlü olduğu Lefkoşa’daki Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret ederek Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle hemşirelere, hekimlere ve hastalara kırmızı karanfiller dağıtırken; dün de Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa Genel Hastanesi’nde çalışan emekçi kadınları ziyaret ederek onlara karanfiller sundular, genelde Kıbrıs’ın, özelde sağlık sektörünün sorunlarıyla ilgili sohbet ettiler.

Lefkoşa Genel Hastanesi’nde çalışan temizlikçi, hastabakıcı ve aşçı kadınlarla bir araya gelen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendika temsilcileri, hastanede işçi statüsünde olan ve PEO’da örgütlenerek toplu iş sözleşmesine sahip olan kadınlara hitap ettiler. Ziyarete DEV-İŞ, KTAMS ve PEO Kadın Büroları temsilcilerinin yanı sıra PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis ve PEO Kadın Bürosu başkanı Marina Stavrinu da katıldı.

Açıklamaya göre, emekçi kadınlara KTAMS Kadın Bürosu adına seslenen Ülfet Kral, sorunların ortak olduğunu, güneyde de, kuzeyde de sağlık sektörü çalışanlarının haklarının geriletilmek ve “özelleştirme” yolunun açılmak istendiğine dikkati çekti. DEV-İŞ Kadın Bürosu adına çalışanlara hitap eden Sevgül Uludağ ise, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün kabul edilemez olduğunu, son derece tehlikeli bir dönemden geçildiğini, ister Kıbrıslı Türk, ister Kıbrıslı Rum olsun, tüm emekçilerin barış için ortak mücadelelerini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Lefkoşa Genel Hastanesi ziyaretinin ardından sendika temsilcileri, PEO Genel Merkezi’ne giderek, burada PEO’da çalışan emekçilerle sohbet toplantısına katıldılar. Sendikal ziyaretlerin bu bölümüne BES Kadın Bürosu temsilcileri de katıldı.

Dünya Sendikalar Federasyonu’na Kıbrıs’tan üye sendikaların ortak faaliyetleri, yıl içerisinde seminerler ve işyeri ziyaretleriyle devam edecek.



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