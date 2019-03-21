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Dünya Ormancılık Günü… Bakan Şahali’nin Katılımıyla Fidan Dikildi...

 

Dünya Ormancılık Günü… Bakan Şahali’nin Katılımıyla Fidan Dikildi...

 

21 Mart 2019 Perşembe 15:47
Dünya Ormancılık Günü… Bakan Şahali’nin Katılımıyla Fidan Dikildi...

 

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi, Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Haspolat bölgesinde 100 adet çam,  selvi ve okaliptüs fidanı dikti. 

Bakanlık açıklamasına göre Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Bakanlık Müdürü Mehmet Biray, fidan dikim etkinliğine katıldı. Bakan Şahali ve Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, etkinlikte konuşma yaptı. 

ŞAHALİ: “ORMANLAR EN FAZLA HIRPALANAN DOĞAL KAYNAK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede ormanların ve orman alanlarının fazla hırpalanan doğal kaynak olduğunu söyledi.  

Bakan Şahali, ormanlarla ilgili farkındalığın artması, toplum katılımının sağlanması ve orman alanlarının kamu yararına kullanılmasının önemli olduğunu da ifade etti.

ŞAHALİ: “FARKINDALIK ARTMALI”

Bakan Şahali, ülkede ormanların ve orman alanlarının fazla hırpalanan doğal kaynak olduğunu vurgulayarak, “Sizin ifa etmekte olduğunuz görev, kamu yararı bakımından son derece önemli ve hassas bir görevdir. Bu varlığın korunması, geliştirilmesi son derece önemlidir” dedi.

Bu konuda sadece daire olarak ortaya konulacak gayretin ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde olamayacağına işaret eden Bakan Şahali, farkındalığın artması, toplum katılımının sağlanması ve orman alanlarının kamu yararına kullanılmasının önemini ortaya koydu. 

“Orman alanlarını tellerin arasına hapsedelim, kimse girip çıkmasın, uzaktan baksın deme hakkına sahip değiliz” diyen Bakan Şahali,  ormanın kamusal bir varlık olarak kamunun kullanımına açık olması ve bu konuda bilincin yerleşmesi, koruma ve geliştirme çabasına ortak olunması gerektiğini ifade etti.

“ORMAN DAİRESİ’NİN KADROSU İÇİN…”

Bakan Şahali, çok uzun zaman sonra Orman Dairesi’nin olması gereken yer olan Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın içinde yer aldığını söyleyerek, “Bunu, son derece önemli sayıyorum. Orman Dairesi’nin kadrosunun güçlendirilmesi ve daha etkin hizmet sunabilmesi bakımından ciddi bir gayret içindeyiz. Devletin sahip olduğu kısıtlı imkanları bu anlamda olası en verimli biçimde kullanarak, sizin işinizi kolaylaştırmak ve bir de verdiğiniz hizmetin saygınlığını artırmak bizim temel önceliklerimizden biridir” diye konuştu.

Bakan Şahali, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Umarım, bu 21 Mart’ta konuştuğumuz ve sahip olduğumuz orman varlığı, önümüzdeki 21 Mart’ta daha öteye taşınır. Bunda, elbette sizlerin ortaya koyacağı çaba etkili olacak. Bunu başardığımız takdirde, hem kurumun itibarı hem yürütmekte olduğunuz işin değeri artacak ve daha görünür hale gelecek.” 

POYRAZ: FARKINDALIK YARATMAK AMACINDAYIZ

Daire Müdürü Poyraz ise, 41 yıldır ülkemizde Dünya Ormancılık Günü’nün kutlanmakta olduğunu anımsatarak, “Bugün de ülkemizdeki hem ormancılık sorunlarını hem de ormanlarımızı nasıl daha iyi bir duruma getirebiliriz bunları konuşmak ve farkındalık yaratmak için toplandık” dedi. 

Poyraz,  bu çerçevede fidan dikim etkinliği düzenlendiğini belirterek,  ormancıların Dünya Ormancılık Günü’nü de  kutladı. 

(ÖZ/HÖ)
 
 

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