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Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 34 Milyon 484 Bini Aştı

Ankara, 2 Ekim 20 : Çin\'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 34 milyon 484 bini geçti.

02 Ekim 2020 Cuma 17:41
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 34 Milyon 484 Bini Aştı
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Ankara, 2 Ekim 20 : Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 34 milyon 484 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 27 bin 654 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 34 milyon 484 bin 468'e çıkarken, virüs saptanan 25 milyon 674 bin 937 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan tedavisi devam eden 7 milyon 781 bin 877 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 494 bin 671 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 212 bin 660 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 394 bin 68), Brezilya (4 milyon 849 bin 229), Rusya (1 milyon 185 bin 231), Kolombiya (835 bin 339), Peru (818 bin 297), İspanya (778 bin 607), Arjantin (765 bin 2), Meksika (748 bin 315), Güney Afrika (676 bin 84), Fransa (577 bin 505), Şili (464 bin 750), İran (461 bin 44), İngiltere (460 bin 178), Irak (367 bin 474), Bangladeş (364 bin 987), Suudi Arabistan (335 bin 97), Türkiye (320 bin 70), İtalya (317 bin 409), Filipinler (314 bin 79) ve Pakistan (313 bin 431)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (144 bin 767), Hindistan (99 bin 804), Meksika (78 bin 78), İngiltere (42 bin 202), İtalya (35 bin 918), Peru (32 bin 535), Fransa (32 bin 19), İspanya (31 bin 973), İran (26 bin 380), Kolombiya (26 bin 196), Rusya (20 bin 891), Güney Afrika (16 bin 866), Arjantin (20 bin 288), Şili (12 bin 822), Ekvador (11 bin 433), Endonezya (10 bin 856) ve Belçika (10 bin 23)."

(AA/ÖZ/ŞEB)

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