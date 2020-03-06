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Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle, Bazı Kurumları Ziyaret Etti

Lefkoşa, 6 Mart 20 : Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Kelle, Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Kooperatif Merkez Bankası, Genel Tarım Sigortası Fonu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı ziyaret ederek, kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle, Bazı Kurumları Ziyaret Etti

Lefkoşa, 6 Mart 20 : Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Kelle, Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Kooperatif Merkez Bankası, Genel Tarım Sigortası Fonu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı ziyaret ederek, kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

06 Mart 2020 Cuma 16:10
Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle, Bazı Kurumları Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 6 Mart 20 : Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Kelle, Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Kooperatif Merkez Bankası, Genel Tarım Sigortası Fonu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı ziyaret ederek, kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

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Birlik basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Kelle, yaptığı ziyaretlerin yanında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için mesaj da yayımladı.

Mesajında, kadınların huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunu, kadınların hayatın her alanında etkin şekilde yer almasının sivil toplum örgütlerine güç verdiğini belirten Kelle, “Kuzey Kıbrıs'ta sıradan meslekler dışında üretici kimliğe sahip, idareci kimliğe sahip, müteşebbis kimliğe sahip ve meclisimizde bizleri temsil eden tüm kadın milletvekillerimizin de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

(ID/SEL) FOTOĞRAFLI
 

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