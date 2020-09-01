Dünya Barış Günü... Bkp: “özgürlük Ve Barış İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz”

Lefkoşa, 1 Eylül 20 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) dünyanın ve Kıbrıs’ın barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun emperyalist güçlerin doğrudan ve dolaylı müdahaleleriyle çözümsüzlüğe mahkum edildiğini kaydeden BKP, “Tüm barış ve demokrasi güçlerinin birinci önceliği erken çözüm ve 46 yıllık bölünmüşlüğün sonlandırılmasıdır” açıklamasında bulundu.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yayımladığı mesajda, “Kıbrıs sorununun çözümü ve barışın kökleşmesi için kararlı şekilde mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“SAVAŞA KARŞI BARIŞ, SÖMÜRÜYE KARŞI SAVAŞ’ ŞİARINI İLERİYE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



Dünyadaki durumun da değerlendirildiği mesajda şunlar kaydedildi:“ABD ve diğer müttefiklerinin, Irak, Suriye, Libya, Afganistan, Yemen, Filistin ve diğer bölge ülkelerine yaşattığı dram, bugüne dek yaptıklarının ve bundan sonra yapabileceklerinin somut delilidir. Yerel ve evrensel barış güçleriyle birlikte hareket ederek, emperyalist savaşlara ve kapitalist sömürüye karşı mücadele etmeye, ‘savaşa karşı barış, sömürüye karşı savaş’ şiarını ileriye taşımaya devam edeceğiz.”(RÇ/ÖK)