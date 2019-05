Sağlık Bakanlığı, tütün kullanımının tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük salgınlardan biri olduğunu; dünyada her yıl 7 milyon kişinin tütün kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti ve “Tütünün nefesinizi sizden almasına izin vermeyin” diyerek, “tütünün değil sağlığın seçilmesini” tavsiye etti.

Sağlık Bakanlığı, her bireyin dumansız temiz bir hava soluma hakkı bulunduğunu vurguladı.

Bugün Dünya Tütünsüz Günü.

Dünya Sağlık Örgütü, her yılın 31 Mayıs gününü, tütün ve tütün ürünlerine bağlı önlenebilir hastalık ve ölümlere dikkat çekebilmek amacıyla Dünya Tütünsüz Günü ilan etmişti.

Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

“TÜTÜN HER 4 SANİYEDE BİR, BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMAKTADIR”

Açıklamada, tütün kullanımının tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük salgınlardan biri olduğu belirtilerek, “Her yıl 7 milyon kişi tütün kullanımına bağlı hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin 6 milyondan fazlası direkt olarak tütün kullanımına bağlı, 890 bini ise pasif olarak tütün ve tütün ürünlerinin dumanına maruz kalanlardır. Tütün her 4 saniyede bir, bir kişinin ölümüne sebep olmaktadır” denildi.

Dünyadaki 1.1 milyar tütün kullanıcısının % 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde bulunduğu ve tütüne bağlı ölümlerin en çok bu ülkelerde olduğu kaydedilen açıklamada, tütün kullanıcılarının, ciddi sağlık sorunları yaşamakta olduğu, genç yaşta ölmekte ve ailelerini zor durumda bıraktığı gibi, toplumun gelişimini de olumsuz etkilediği ifade edildi.

“TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ, PASİF OLARAK DUMANINA MARUZ KALANLARIN DA SAĞLIKLARINI OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR”

Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi açıklamasında, şöyle denildi:

“Tütün ve tütün ürünleri, sadece kullanıcısının değil pasif olarak dumanına maruz kalanların da sağlıklarını olumsuz etkilemektedir. Pasif tütün dumanı restoranlar, ofisler ve kapalı alanlarda içilen sigara, sarma sigara ve nargilenin yanmasıyla ortaya çıkan dumandır.

Bu dumanda 4000’den fazla kimyasal bulunmaktadır. Bu kimyasallardan 250’ si sağlığa zararlıdır ve en az 50’ si de kansere sebep olmaktadır. Yetişkinlerde pasif tütün dumanı koroner kalp hastalığı ve akciğer kanseri gibi ciddi kardiyovasküler ve respiratuar hastalıklara sebep olmaktadır. Yenidoğanlarda ani ölümlere sebep olmaktadır.Hamilelerde düşük doğum ağırlığına sebep olmaktadır.2004 yılındaki toplam çocuk ölümlerinin %28 i pasif tütün dumanına bağlıdır.

Sigara koroner kalp hastalığı, inme ve periferik arter hastalıklarının gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Kardiyovasküler hastalıklar dünyadaki en sık ölüm sebebidir. Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin %12 si aktif ya da pasif tütün içimine bağlıdır. Tütün hipertansiyondan sonra kardiyovasküler hastalıklara bağlı 2. ölüm sebebidir.



Tütün kullanımı akciğer, larenks, ağız, yutak borusu, boğaz, mesane, böbrek, karaciğer, mide, pancreas, kolon, rektum, serviks kanserlerine ve akut lösemiye sebep olur.”Dünya Sağlık Örgütü’nün, bu yıl, Dünya Tütünsüz Günü’nde tütünün akciğer sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerine dikkat çekmek istediği belirtilen Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi açıklamasında, şunlar aktarıldı:“Akciğer Kanseri: Akciğer kanserinin önde gelen sebebi tütün kullanımıdır. Pasif tütün dumanına maruz kalmak da akciğer kanseri riskini artırır. Tütünü bıraktıktan 10 yıl sonra bu risk yarı yarıya azalır.Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı: Nefes darlığı, öksürük ve balgamla karakterize olan bu hastalık da tütüne bağlı gelişmektedir. Özellikle genç yaşlarda tütüne başlayanlarda görülür.Verem: Tütün kullanımı vereme yakalanma riskini artırır.Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi açıklamasının sonunda şunlar dile getirildi:“Unutmayın: Dünyada tütün içimine bağlı her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bunların 890,000i pasif tütün dumanına bağlı!Çocuklarımıza ve gençlerimize tütüne hiç başlamamaları için örnek olmalıyız. Onlara tütünün zararlarını anlatmalıyız. Tütün içenleri uyarmalı, tütünü bırakmaları için yardım etmeliyiz.Sağlığınıza ve çocuklarınızın sağlığına sahip çıkınız. Daha sağlıklı bir gelecek için, tütün ve ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasasına uyunuz.”