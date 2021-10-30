Dünya Tüketiciler Günü etkinliği, 1 Kasım Pazartesi günü yapılıyor

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık yaptığı yazılı açıklamada AKM’de saat 10.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte, konferans ve ödül töreni düzenleneceğini belirterek, etkinlikte tüketicilere, tüketici haklarına saygılı örnek işletme, iş adamlarına, üreticilere, esnafa, basın yayın mensuplarına bürokrat ve devlet yetkililerine toplam 45 ödül sunulacağını kaydetti.
KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık yaptığı yazılı açıklamada AKM’de saat 10.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte, konferans ve ödül töreni düzenleneceğini belirterek, etkinlikte tüketicilere, tüketici haklarına saygılı örnek işletme, iş adamlarına, üreticilere, esnafa, basın yayın mensuplarına bürokrat ve devlet yetkililerine toplam 45 ödül sunulacağını kaydetti.