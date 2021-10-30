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Dünya Tüketiciler Günü etkinliği, 1 Kasım Pazartesi günü yapılıyor

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklama yaptı..

30 Ekim 2021 Cumartesi 12:15
Dünya Tüketiciler Günü etkinliği, 1 Kasım Pazartesi günü yapılıyor

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık yaptığı yazılı açıklamada AKM’de saat 10.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte, konferans ve ödül töreni düzenleneceğini belirterek, etkinlikte tüketicilere, tüketici haklarına saygılı örnek işletme, iş adamlarına, üreticilere, esnafa, basın yayın mensuplarına bürokrat ve devlet yetkililerine toplam 45 ödül sunulacağını kaydetti.  

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Işık, etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Bağımsızlık Onursal” ödülü verileceğini ifade ederek,  derneğin AB reformu olan “Tüketicileri Koruma Yasanı”   tescil ettirdiğini ve Kıbrıs Türk Halkının “Tüketici Haklarını” güvence altına almış bulunduğunu söyledi.  
 

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Son Güncelleme: 30.10.2021 12:42
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