Dünya solunum yolu hastalıklarındaki artışla karşı karşıya

Koronavirüs salgınının etkilerini tam olarak atlatamayan dünya yeni bir salgınla karşı karşıya... Avrupa'dan ABD'ye, birçok yerde artan solunum yolu hastalıkları endişeye neden oluyor.

Geçen 3 yıl koronavirüs salgınıyla boğuşan dünya bu kez solunum yolu hastalıklarındaki artışla karşı karşıya.

ABD'de, hastanelerdeki yatak doluluk oranı son 2 haftada yüzde 8 artarak yüzde 80'i geçti.

Ülkede koronavirüs döneminde bile hastanelerdeki yoğunluk ortalama yüzde 70 civarındaydı.

Şu an hastanelerdeki yoğunluğun sadece yüzde 6'sı koronavirüs kaynaklı.

Yetkililer 6 eyalet dışında tüm ülkenin solunum virüsünü çok yüksek oranda yaşadığını belirtiyor.

Özellikle grip ağırlıklı salgın çocuk ve yaşlıları fazlasıyla etkilerken ülkedeki hastanelerin yaklaşık yüzde 10'u kritik personel sıkıntısı bildirdi.

Uzmanlar, Şükran Günü Haftası'ndaki yoğun hareketliliğin olumsuz etkilerinin de henüz bu duruma yansımadığını ekliyor.

Avrupa kıtasında da 20 ülkede solunum yolu hastalıkları hiç olmadığı kadar arttı.

Almanya'da 9,5 milyon kişi hastalıktan muzdarip.

Ekim ayından bu yana haftada 27 bin yeni grip vakası kaydedildi, bu süreçte 30 kişi grip ve buna bağlı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede çocuk kliniklerinde boş yer kalmadı, bazı hastaneler tedavi için hastalarını komşu kentlere yönlendirdi.

Uzmanlar koronavirüs döneminde 3 yıl boyunca arkadaşlarıyla bir arada olamayan çocukların solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklığının düşmesinin önemli bir etken olduğunu vurguluyor.

İngiltere'de tedavi bekleyenler rekor sayıda

İngiltere'de de hastanelerde tedavi için bekleyenlerin sayısı, yaklaşık 7 milyon 200 bin kişi ile rekor seviyeye çıktı.

Sağlık çalışanlarının greve gitmesinin de etkileri hissediliyor.

Bu yüzden gelecek haftadan itibaren 15 bin operasyonun iptal edilebileceği belirtiliyor.