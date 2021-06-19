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Dünya Sağlık Turizmi Formu’nda KKTC’yi Savaşan temsil etti

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Kiev’de gerçekleştirilen Dünya Sağlık Turizmi Formu’nda KKTC’yi temsil etti.

19 Haziran 2021 Cumartesi 14:30
Dünya Sağlık Turizmi Formu’nda KKTC’yi Savaşan temsil etti
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Konseyden yapılan açıklamaya göre; 5. Dünya Sağlık Turizmi Formu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi dönem başkanlığını yürüten Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 58 ülkenin offline ve online katılımıyla gerçekleştirildi.

Savaşan Dünya Sağlık Turizmi Formu’da “Kuzey Kıbrıs’ın Sağlık Turizmi Olanakları ve IVF Tedavilerinde Sunulan Avantajlar” konulu bir konuşma yaptı.

“COVİD-19 İLE MÜCADELEDE BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEDİK”

Savaşan formda yaptığı konuşmada; günümüzde pek çok şeyin hızla değiştiğini, insanların sağlığını korumaya ve geliştirmeye geçmişe nazaran çok daha fazla önem verdiğine dikkat çekerek, buna paralel olarak sağlık turizminin medikal dışındaki sekmenlerinin de gün geçtikçe daha fazla önem kazanacağına işaret etti.

Dünyayı derinden sarsan COVID-19 pandemisinin insan hayatını olduğu kadar, genelde turizmi özelde ise sağlık turizmini de olumsuz yönde etkilediğine, bütün ekonomik alanlarda büyük kayıpların yaşanmasına sebep olduğuna işaret eden Savaşan, buna rağmen Covid-19 ile mücadelede Kuzey Kıbrıs’ın pek çok ülkeye kıyasla gerek kendi halkının sağlığını, gerekse de turistlerin sağlığını koruma noktasında başarılı bir performans gösterdiğini kaydetti.

“SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR TURİZM DESTİNASYONUYUZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Covid-19’dan ötürü hayatını kaybedenlerin oranının % 0,08, yüz bindeki pozitif vaka oranının ise % 0.5 seviyesinde kaldığını belirten Savaşan, bu verilere bakıldığında Kuzey Kıbrıs’ın güvenli bir turizm ülkesi olarak turistlere sağlıklı tatil imkanları sunan güçlü bir alternatif destinasyon haline geldiğini söyledi.  

Savaşan, bu başarının KKTC’de bulunan nitelikli üniversitelerde görev yapan bilim insanlarının çalışmalarına, doktor ve sağlık çalışanları ile ilgili devlet-özel kurum ve kuruluşlarında üretilen hizmetler ve en önemlisi de zamanında alınan siyasi kararlar ile ülke insanının kurallara uyması sonucunda elde edildiğinin altını çizdi.

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Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın, Covid-19 ile mücadeledeki başarısı, coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanı sıra, sağlıkta sahip olduğu potansiyeli ile birleştirdiği fiyat avantajları sayesinde her geçen gün daha fazla sağlık turisti tarafından tercih edildiğini ve bu ivmenin de artarak devam etmesi için çalıştıklarını söyledi.

“THY İLE DÜNYANIN HER YERİNDEN ULAŞIM MÜMKÜN”

İstanbul Havaalanı’ndan bir saatlik uçuş mesafesinde olan Kuzey Kıbrıs’a dünyanın her yerinden Türk Hava Yolları ile kolaylıkla ulaşılabildiğini de belirten Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’a gelen sağlık turistlerine, ileri teknolojiye sahip tıbbi cihazların kullanıldığı uluslararası akreditasyonlara sahip hastaneler ve kliniklerde, uzman hekim ve nitelikli sağlık personeli ile avantajlı fiyatlarla, bekleme süresi olmadan uluslararası standartta konforlu bir tedavi garantisi sunulduğunun altını çizdi.

“IVF TEDAVİLERİNDEKİ GEBELİK BAŞARIMIZ % 90”

Otellerinde sunulan medikal masaj, SPA uygulamaları ve yaşlı-engelli turizminde sahip olduğu potansiyeli ile Kuzey Kıbrıs’ta, botoks, dolgu, estetik, saç ekimi, ağız, diş ve çene hastalıkları, anjiografi, el bileğinden stent yerleştirme, ritim bozukluğu tedavisi, By-Pass ameliyatları, kapalı kalp ameliyatları, nükleer tıp teşhis ve tedavileri ile radyoterapi ve kemoterapi uygulamaları, relex smile göz lazer tedavisi, ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi alanlarında yüksek standartta sağlık hizmeti sunulduğunu anlatan Ahmet Savaşan, IVF tedavilerinde ise gebelik başarı ortalamasında yakalanan % 90’lık başarı  ve yaratılan fiyat avantajları sayesinde Avrupa ve daha pek çok ülkeyle kıyasla büyük bir fırsat sunduğunu da belirtti.

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Son Güncelleme: 19.06.2021 14:43
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