banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123428
ALTIN
297.564
DOLAR
5.9290
STERLİN
7.7887
EURO
6.5529
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Feci trafik kazası: 2 yaralı
YİNE KAZA!
3 ay cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’de ortaya çıkan Corona virüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’de ortaya çıkan Corona virüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirdi.

24 Ocak 2020 Cuma 08:52
Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı...

DSÖ Acil Durum Komitesi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip Corona virüs ile ilgili Cenevre'de bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Komite Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corono virüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu söyledi.

DSÖ'nün virüsle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini belirten Tedros, "Bugün acil durum ilan etmememiz, DSÖ'nün olayı ciddi bulmadığı veya ciddiye almadığı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

banner317
Çin'de 639 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti. 

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti. 

Virüse son olarak Suudi Arabistan ve Singapur'da rastlanmıştı.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis'ten kaçak et operasyonu...
Polis'ten kaçak et operasyonu...
Çatalköy Belediyesi’nden oyuncak kampanyası
Çatalköy Belediyesi’nden oyuncak kampanyası
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu İŞAD yönetim kurulu toplantısına katıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu İŞAD yönetim kurulu toplantısına katıldı
Bağlıköy Konuk Evi yarın açılıyor
Bağlıköy Konuk Evi yarın açılıyor
Güney Kıbrıs'ta Paravan damatlar...
Güney Kıbrıs'ta Paravan damatlar...
Rumlardan Merkel'e Türkiye telefonu...
Rumlardan Merkel'e Türkiye telefonu...
İşsizlik yönetimi ve politikası şart
İşsizlik yönetimi ve politikası şart
Polisi böldüler!
Polisi böldüler!
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim