Dünya Radyoloji Günü ibareli özel tarih damgası tatbik edildi

Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, 8 Kasım 2021 “Dünya Radyoloji Günü” olması nedeniyle, radyoloji alanında hizmet veren sağlık çalışanlarının yapmış olduğu hizmetlerin öneminin vurgulandığı belirtildi.
Bozkurt ziyarette yaptığı açıklamada, 8 Kasım Dünya Radyoloji günü münasebetiyle Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk ve Grafik Tasarım şube sorumlusu Görel Koral Sönmezer 'e Covid salgınında özveri ile çalışan tüm radyoloji çalışanlarını onurlandıran nazik adımlarından dolayı teşekkür etti.