Dünya genelinde vaka sayısı 166 milyona yaklaştı..

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 165 milyon 866 bin 568, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 445 bin 199 ,iyileşen kişi sayısı ise 1436 milyon 571 bin 748.

Yeni tip koronavirüs vakası 33 milyon 833 bin 181 vaka ile en fazla ABD'de görüldü.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 26 milyon 31 bin 991,

- Brezilya 15 milyon 898 bin 558,

- Fransa 5 milyon 568 bin 551,

-Türkiye 5 milyon 160 bin 423,

- Rusya 4 milyon 974 bin 908,

- İngiltere 4 milyon 455 bin 221,

- İtalya 4 milyon 178 bin 261,

-Almanya 3 milyon 638 bin 504,

- İspanya 3 milyon 631 bin 661,

-Yunanistan 385 bin 444,

-Güney Kıbrıs 71 bin 610,

-KKTC 7015.