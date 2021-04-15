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Dünya genelinde vaka sayısı 139 milyona yaklaştı

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

15 Nisan 2021 Perşembe 11:02
Dünya genelinde vaka sayısı 139 milyona yaklaştı
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 138 milyon 878 bin 439, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 986 bin 530 ,iyileşen kişi sayısı ise 111 milyon 658 bin 477.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 32 milyon 149 bin 223

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 14 milyon 74 bin 564,

- Brezilya 13 milyon 677 bin 564,

- Fransa 5 milyon 149 bin 834,

- Rusya 4 milyon 666 bin 209,

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- İngiltere 4 milyon 378 bin 305,

-Türkiye 4 milyon 25 bin 557,

- İtalya 3 milyon 809 bin 193,

- İspanya 3 milyon 387 bin 22,

-Almanya 3 milyon 64 bin 382,

-Yunanistan 304 bin 184,

-Güney Kıbrıs 53 bin 254,

-KKTC 5263.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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