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Dünya genelinde salgınla mücadele sürüyor

Dünya genelinde koronavirüse karşı bugüne dek 2,1 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Vaka sayılarının düşüşe geçtiği Hindistan ve İspanya'da tedbirler gevşetilirken, İsrail'de maske takma zorunluluğu kalkıyor.

07 Haziran 2021 Pazartesi 08:44
Dünya genelinde salgınla mücadele sürüyor
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Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 173 milyon 927 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 740 bine, iyileşenlerin sayısı 156 milyon 873 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 205 bini, Hindistan'da 28 milyon 909 bini, Brezilya'da 16 milyon 907 bini ve Fransa'da 5 milyon 712 bini geçti.

İspanya'da tedbirler gevşetiliyor

İspanya'da turizm sektörünün talepleri doğrultusunda, sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla, ülkeye girişte Covid-19 aşısı veya test zorunluluğuyla ilgili uygulamalar yarından itibaren gevşetilmeye başlanıyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirleri protesto eden 20 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'da vaka sayıları düşüşte

Covid-19 vakalarının düşüşe geçtiği Hindistan'da bazı eyaletlerde koronavirüs kısıtlamalarının kısmi olarak kaldırılacağı duyuruldu. Salgından en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Maharashtra ve Yeni Delhi'de yarından itibaren iş yerlerinin tekrar faaliyet geçmesine izin verileceği açıklandı.

Fas, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iki doz aşı yapılan kişilere "aşı pasaportu" verileceğini duyurdu.

Bangladeş yönetimi, Covid-19’un yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların 10 gün daha uzatılacağını bildirdi.

Sağlık yetkilileri, Çin'in geliştirdiği Sinovac Covid-19 aşısının kullanımına onay verdiğini açıkladı.

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İsrail'de maske takma zorunluluğu kalkıyor

İsrail'de bu sabah itibarıyla 12 ile 15 yaş arası çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı. İsrail'de ayrıca, Covid-19'un görülmeye başlandığı günden bu yana ilk kez ülke içinde günlük yeni vakaya rastlanmadığı bildirilirken, salgın nedeniyle uygulanan kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğu 15 Haziran'dan itibaren kaldırılacak.

KKTC

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 280 test yapıldı, 12'si  yerel 13 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi ise taburcu edildi..

Yapılan açıklamada, “1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12 kişi ise yerel vakadır” denildi...

Güney Kıbrıs

Güney Kıbrıs’ta son yapılan testlerde 29 yeni vakaya rastlandı..

Türkiye

Türkiye’de ise son 24 saatte 5 bin 386 yeni vaka tespit edilirken 96 kişi hayatını kaybetti
 

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Anahtar Kelimeler:
SalgınCovid19KoronavirüsCoronavirüs
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