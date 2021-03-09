Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler 3 haftadır düşüyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20 Ocak'ta günlük 17 bin 622'ye ulaşarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaşmasının ardından son 3 haftadır can kaybı sayısında düşüş dikkati çekiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 15-21 Şubat haftasında küresel bazda 66 bin 462 kişi hayatını kaybederken bu sayı 22-28 Şubat haftasında 63 bin 446'ya kadar düştü. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1-7 Mart haftasında 61 bin 243'a kadar geriledi.

Böylelikle tüm dünyada Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı 1-7 Mart haftasında 15-21 Şubat haftasına göre 5 bin 219 azaldı.

Günlük ortalama can kaybı sayısı, 15-21 Şubat'ta 9 bin 495 iken bu sayı 22-28 Şubat'ta 9 bin 64'e, 1-7 Mart'ta da 8 bin 749'a kadar düştü.

KOVİD-19 ÖLÜMLERİ "ZİRVEYİ" GERİDE BIRAKMIŞ OLABİLİR

Salgının başından bu yana, dünya genelinde günlük kaydedilen ölüm sayısı geçen yılın yaz aylarında düşse de sonbaharın gelişiyle yeniden yükselişe geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 Ocak'ta günlük 17 bin 622'ye ulaşarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Ancak artış eğilimi bu tarihte kesintiye uğradı. Günlük ölüm sayısı 7 Mart'ta 5 bin 925'e kadar düştü. Söz konusu azalma, salgının aşağı yönlü seyre girdiğinin işareti olabilir.

İstatistik biliminde belirli bir artış eğiliminin tepe noktasına yakınlığını öngörebilmek için zaman çizgisindeki son artışların ortalamasının en yüksek artış değerine oranı hesaplanıyor. Bu varsayıma göre, ortalamanın tepe değere oranı azaldıkça yeni bir tepe noktasının ortaya çıkma olasılığının da azaldığı öngörülüyor.

Dünya genelinde, 5, 6, 7 Mart günlerinde Kovid-19'a bağlı hayatını kaybedenlerin ortalaması 7 bin 88 olarak kayda geçti. 3 günün vaka ortalaması, 20 Ocak'ta kaydedilen "tepe noktasındaki" 17 bin 622 olan ölüm sayısının yüzde 44,6'sına karşılık geliyor.

ÖLÜM SAYISI İLK 10 ÜLKENİN 8'İNDE AZALDI

Dünyada can kaybının en fazla görüldüğü ilk 10 ülkede haftalık ölüm sayısı, son 3 haftalık sürede Brezilya ve Hindistan dışında belirgin şekilde geriledi.

1-7 Mart'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 15-21 Şubat'a oranla haftalık ortalama ABD'de 257, Meksika'da 148, İngiltere'de 277, İtalya'da 25, Rusya'da 49, Fransa'da 46, Almanya'da 38 ve İspanya'da 79 kişi azaldı.

BREZİLYA VE HİNDİSTAN'DA DA ÖLÜMLER DÜŞÜYOR

Diğer yandan, 1-7 Mart'ta ölenlerin sayısı 15-21 Şubat'takilerle kıyaslandığında Hindistan'da 6, Brezilya'da 459 kişi arttı.

Hayatını kaybedenlerin sayısının eylülde günlük 1000'in üzerinde seyrettiği Hindistan'da ise can kayıplarındaki düşüş devam ediyor. Ülkede 1-7 Mart haftasında ortalama 99 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 3 Mart'ta 1840 ile zirveyi gördüğü ve 1-7 Mart haftasında günlük ortalama 1497 kişinin yaşamını yitirdiği Brezilya'da can kaybı sayılarının aşağı yönlü seyri sürüyor.

AKTİF VAKA SAYILARI DA DÜŞÜŞTE

Bu arada, salgının başladığı günden itibaren sürekli artışta olan tedavisi süren hasta sayısı, şubat itibarıyla ilk kez azalma eğilimine girdi. 31 Ocak'ta 23 milyon 862 bin 661 olan aktif enfekte vaka sayısı, bu tarihten itibaren gerileyerek 21 milyon 704 bin 188'e kadar düştü.

Hasta sayısının azalması ülkelerin sağlık sistemlerindeki yükü hafifletiyor. Dünya genelinde Kovid-19 hastalarının yüzde 99,6'sı hastalığı hafif semptomlarla geçirirken, toplam hasta sayısının binde 4'üne karşılık gelen 89 bin 902 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.