Dünya genelinde 35,6 milyon kişi uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar yaşıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) Uzman Psikoloğu Çise Haşimoğulları , 1987 yılı itibarıyla Dünyada uyuşturucu kullanımında artış görüldüğünü belirterek, Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan çalışmalarda uyuşturucusuz bir toplum hedefi için 26 Haziran tarihini mücadele günü olarak belirlediklerini kaydetti.

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’nün uluslararası alanda işbirliği konusundaki kararlılığı vurgulama amacı taşıdığını dile getiren Haşimoğulları, madde bağımlılığının toplumların temel sağlık sorunlarından biri olarak kabul edildiğini, kullanılan maddenin yan etkilerine ek olarak fiziksel ve psikolojik hastalıklara da yol açtığı bilgisini paylaştı.

Haşimoğulları, madde bağımlılığında, hem maddenin varlığının hem de yokluğunun ciddi sıkıntı yaratabileceğine dikkat çekerek, madde bağımlılığından kurtulmanın, maddeye alışmaktan çok daha zorlayıcı bir süreç olduğunun altı çizildi.

Bağımlılığın bir süreç olduğunu ve bu süreçte destek almanın önemine vurgu yapan Haşimoğulları, bağımlılık ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında da bilgi verdi. Haşimoğulları, ‘benim iradem güçlüdür’, ben bağımlı olmam’, ‘bir kere kullanmaktan bir şey olmaz’, ‘sadece zayıf bireyler bağımlı olur’ gibi inanışların bireyleri hatalı yönlendirebileceğini kaydetti.

Madde bağımlılığını kontrol altına almak için yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Haşimoğulları şöyle devam etti: “Değişime kararlı olun, tedavi yöntemlerini araştırın (mümkünse rehabilitasyon), destek arayışı içine girin (aile/arkadaşlar/psikolog/psikiyatrist), olumsuz stresle başa çıkma tekniklerini araştırın, bağımlı iken yaratılan çevreden uzak durun, yeni bir çevreye girmeye çalışın ve probleminiz hakkında konuşun”.