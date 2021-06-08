Dünya genelinde 174 milyondan fazla vaka var

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 174 milyon 381 bin 946, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 752 bin 206 ,iyileşen kişi sayısı ise 157 milyon 648 bin 574.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 34 milyon 227 bin 237

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 28 milyon 996 bin 949,

- Brezilya 16 milyon 985 bin 812,

- Fransa 5 milyon 713 bin 917,

-Türkiye 5 milyon 593 bin 627,

- Rusya 5 milyon 135 bin 866,

- İngiltere 4 milyon 522 bin 476,

- İtalya 4 milyon 233 bin 698,

-Almanya 3 milyon 710 bin 341,

- İspanya 3 milyon 707 bin 523,

-Yunanistan 410 bin 166,

-Güney Kıbrıs 72 bin 859,

-KKTC 7432.