banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yargıya müdahale girişi mi!
Yargıya müdahale girişi mi!
Geciken e-devlet kime fayda?
Geciken e-devlet kime fayda?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Sağlıkta kumar döngüsü
Sağlıkta kumar döngüsü
banner376

Dünya genelinde 174 milyondan fazla vaka var

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

08 Haziran 2021 Salı 08:30
Dünya genelinde 174 milyondan fazla vaka var
banner337

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 174 milyon 381 bin 946, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 752 bin 206 ,iyileşen kişi sayısı ise 157 milyon 648 bin 574.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 34 milyon 227 bin 237

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 28 milyon 996 bin 949,

- Brezilya 16 milyon 985 bin 812,

- Fransa 5 milyon 713 bin 917,

-Türkiye 5 milyon 593 bin 627,

banner341
- Rusya 5 milyon 135 bin 866,

- İngiltere 4 milyon 522 bin 476,

- İtalya 4 milyon 233 bin 698,

-Almanya 3 milyon 710 bin 341,

- İspanya 3 milyon 707 bin 523,

-Yunanistan 410 bin 166,

-Güney Kıbrıs 72 bin 859,

-KKTC 7432.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid10KoronavirüsVaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü heyeti Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı ziyaret etti
Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü heyeti Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı ziyaret etti
Özersay, Güzelyurt esnafını ziyaret etti
Özersay, Güzelyurt esnafını ziyaret etti
Biyologlar Derneği: “Çam Kese Böceği mücadelesinde harcanan milyarlarca lira heba mı edilecek?”
Biyologlar Derneği: “Çam Kese Böceği mücadelesinde harcanan milyarlarca lira heba mı edilecek?”
“Fine TALKS” seminerler dizisinin yeni konuğu Uygar Erdim
“Fine TALKS” seminerler dizisinin yeni konuğu Uygar Erdim
Yargı sahipsiz mi!
Yargı sahipsiz mi!
Kapalı Maraş ziyaret saatlerinde değişiklik
Kapalı Maraş ziyaret saatlerinde değişiklik
Maliye ile Kamu-iş uzlaştı
Maliye ile Kamu-iş uzlaştı
Hava durumu
Hava durumu
Yargıya müdahale girişi mi!
Yargıya müdahale girişi mi!
İki araç çarpıştı
İki araç çarpıştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim