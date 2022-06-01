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Dünya Çocuk Günü’nde LTB çocuklar için şölen düzenledi

01 Haziran 2022 Çarşamba 15:25
Dünya Çocuk Günü’nde LTB çocuklar için şölen düzenledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) "1 Haziran Dünya Çocuk Günü"nde Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 50. Yıl Parkı’nda şölen düzenledi.

Şht Doğan Ahmet İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ile bölgede yaşayan çocuklar ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirilen şölende, Çiçek Tasarım, Mandala ve  Markutti Uçurtma  Atölyesi’nin yanı sıra çocuk oyunları ve müzik eşliğinde maskotlar yer aldı.   

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LTB’den yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da  etkinliğe katılarak, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenip keyifli zaman geçirdiler. 

Başkan Harmancı etkinlikte yaptığı değerlendirmede, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, sosyo-ekonomik durumu, dini, dili, vatandaş olup olmaması, ebeveynlerinin yasal statüsü veya gelişim özelliklerine bakılmaksızın  haklarına ulaşamayan tüm çocuklar için sorumlulukla çalıştığını söyledi.

“Engellemeyen Lefkoşa Birimi, Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi, LTB El Ele Kreşi yanında Lefkoşa Belediye Orkestrası ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun çocuklara yönelik kurs ve eğitimleri, şenlikler gibi faaliyetler yanında son olarak Lefkoşa Çocuk Merkezi ile çocuğun olduğu her alanda faaliyet gösteriyoruz.” diyen Başkan Harmancı,  yaz aylarında da çocukların tatillerini hem eğitici hem de keyifli bir şekilde yaşamaları için planlamaların  tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde konu ile ilgili detayların kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

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